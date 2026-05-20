Sestriere: sfida a tre per la guida del Comune più alto d’Italia

‘Grande Sestriere’, del candidato sindaco Gianni Poncet, punta a guidare il Comune più alto d’Italia per altri cinque anni ma domenica 24 e lunedì 25 maggio dovrà confrontarsi alle urne con ‘Prima Sestriere’, del capogruppo di minoranza Alberto Paleardi, e con la lista del movimento sociale ‘Fiamma Tricolore’, guidata da Paolo Roccuzzo. Saranno loro i tre sfidanti dopo le voci che si sono rincorse di un ritorno in pista dell’ex primo cittadino Valter Marin, che ha poi scelto di lasciare strada a Poncet, in passato suo vicesindaco.

Prima Sestriere

Sessantaduenne saronnese, Alberto Paleardi è il capogruppo di minoranza a Sestriere in sostituzione di Andrea Colarelli che nel 2024 è entrato in consiglio comunale a Pragelato nella minoranza. Per lui quello di due anni fa è stato un ritorno: “Complessivamente sono consigliere comunale a Sestriere ormai da quindici anni. Gli ultimi due come capogruppo” conferma.

Laueato in economia e commercio all’Università cattolica di Milano si occupa di gestione patrimoniale. La sua lista è composta da diverse persone residenti, come lui, a Saronno, che “non hanno attività in paese”. Uno dei criteri di scelta è stata la specializzazione: “Abbiamo optato per professionisti che hanno dato già prova della loro preparazione altrove come il commercialista che è stato anche revisore dei conti a Sesto San Giovanni e un’insegnante che ha organizza le feste al tennis club di Montecarlo”.

Dati i legami con Saronno, Paleardi afferma che in caso di vittoria la città in provincia di Varese è pronta a collaborare con Sestriere per iniziative comuni.

Candidati consiglieri: Pier Luigi Lantelme, 70 anni, artigiano edile e mansia di Sestriere Borgata; Vito Tramacere, 75 anni, commercialista revisore dei conti del Comune di Sesto San Giovanni; Andrea Gruzza, 45 anni, dipendente noleggio sci Sestriere; Carlotta Mandelli, 23 anni, laureata in comunicazione, media e pubblicità; Mario Daniele Etro, 64 anni, medico specialista e presidente casa di riposo; Roberto Banfi, 57 anni, operatore comunicazione e media; Anna Caterina Maria Galoppo, 62 anni, insegnante e organizzatrice eventi; Agostino Masini, 78 anni, ex responsabile personale ospedale e speaker radiofonico; Paolo Andrea Zerbi, 41 anni, giornalista sportivo; Laura Fusi, 56 anni, architetto.

Grande Sestriere

Settantenne, Gianni Poncet è l’attuale primo cittadino di Sestriere, succeduto – nel 2019 – a Valter Marin che aveva preferito l’incarico di consigliere regionale. “Negli ultimi vent’anni ho partecipato attivamente alla vita amministrativa del paese, prima come vice sindaco e poi come sindaco” afferma. Ex direttore della scuola nazionale di sci, Poncet è stato direttore sportivo dei Mondiali 1997 e delle Olimpiadi 2006.

‘Grande Sestriere’ è composta da candidati per lo più locali: “Sono stati scelti in modo da coprire tutti i settori lavorativi locali dando spazio a professionisti con competenze in sport e turismo che sono le attività di cui vive il paese” spiega Poncet.

Così con lui ci sono rappresentanti della categoria degli albergatori e dei commercianti: “Ma c’è anche un architetto in grado di occuparsi di un tema delicato come il piano regolatore ed esperti sui temi sociali e culturali – continua –. Inoltre in lista ci sono anche referenti delle diverse frazioni consapevoli dei problemi locali”.

Candidati consiglieri: Emanuela Tedeschi ved. Ruspa, 59 anni, docente; Monica Passet Gros, 57 anni, commerciante e presidente Ascom; Francesco Detta, 37 anni, commerciante; Giulia Clemente, 34 anni, direttore di albergo; Cesare Quaranta, 68 anni, architetto e presidente sci club Pragelato; Fabrizio Benintendi, 73 anni, avvocato e presidente Mastergames e Sporti di Più; Andrea Bouchard, 51 anni, consulente del lavoro; Davide Coda, 60 anni, maestro, allenatore di sci e presidente dell’associazione Albergatori Sestriere; Davide Poncet, 36 anni, allenatore sci club Sestriere; Valentina Di Biasi, 42 anni, segretaria amministrativa scuola sci olimpionica Sestriere.

Fiamma Tricolore

Osteopata cinquantreenne di Torino, Paolo Roccuzzo è coordinatore regionale del movimento sociale Fiamma Tricolore. Il terzo candidato sindaco di Sestriere spiega che la sua decisione è stata dettata da necessità del partito: “Quando mi hanno chiesto se me la sentissi non ho avuto dubbi. Il nostro è un movimento piccolo ed è importante trovare qualcuno disposto a ‘metterci la faccia’. Così mi sono reso disponibile”

Ammette di non conoscere i candidati consiglieri in lista con lui individuati dalla segreteria nazionale: “Ma sono certo che ciò che condividiamo tutti è un approccio conservatore e un attaccamento ai valori tradizionali” aggiunge.

Per questo non saranno indicate le professioni ma solamente le età di ognuno. Nessuno di loro è residente a Sestriere.

In caso di elezione Roccuzzo sostiene che entrerà nel merito dei problemi del territorio: “Ad esempio quelli comuni a molte altre località montane italiane come lo spopolamento e poi, evidentemente, la riqualificazione delle strutture turistiche”.

Candidati consiglieri: Irene Bernaroli, 37 anni; Giorgio Fersurella, 30 anni; Stefano Mancini, 50 anni; Paolo Bendinelli, 51 anni; Francesco Galuppo, 58 anni; Vincenzo D’Elia, 56 anni; Francesco Abbasciano, 32 anni; Andrea Carnevale, 28 anni; Anna Squeglia, 55 anni; Raffaele Panico, 56 anni.