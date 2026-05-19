Linea 2, il trincerone alla Città entro l’estate: “Il cantiere parte entro il 2027”

Entro l’estate il trincerone ferroviario di via Sempione e via Gottardo passerà nelle mani della Città, fattore che porterà - entro il 2027 - all’avvio dei lavori. E’ quanto trapelato in Sala Rossa per bocca dell’assessore all’Urbanistica, Paolo Mazzoleni, in risposta all’interpellanza presentata dal vicepresidente vicario del Consiglio comunale Domenico Garcea (Forza Italia).

Un passaggio atteso da anni dai quartieri periferici, dove il canale abbandonato continua a rappresentare una ferita aperta, sospesa tra promesse di rigenerazione e ritardi amministrativi.

Iter in fase finale, ma resta il nodo del collaudo

Il procedimento di trasferimento dell’area è ormai alle battute conclusive. Il Dipartimento competente ha confermato che sono stati eseguiti i campionamenti previsti dal progetto di bonifica. Resta però un passaggio decisivo: gli esiti delle analisi di laboratorio, attualmente al vaglio di Arpa Piemonte. Solo il loro esito positivo permetterà il collaudo definitivo e quindi l’approvazione finale da parte della Città Metropolitana.

“Il procedimento è alle sue fasi finali” è la sintesi degli uffici, che indicano come orizzonte temporale per la chiusura dell’iter “entro l’estate”. A quel punto l’area potrà essere formalmente trasferita alla Città di Torino e messa a disposizione del Commissario per le attività propedeutiche alla Linea 2.

Scavi dal 2027 e apertura al 2031

Sul fronte della grande opera, InfraTo ha delineato un cronoprogramma che prova a mettere ordine tra passaggi tecnici e tempi di realizzazione. Una volta acquisita l’area, potranno partire le indagini ambientali sulle sponde della trincea e le attività preliminari, alcune delle quali potrebbero essere avviate già in parallelo alla gara per l’affidamento delle opere civili e impiantistiche.

Il punto chiave resta però il 2027: nei primi mesi dell’anno sono previsti gli interventi di bonifica da ordigni bellici residui, seguiti dall’avvio degli scavi per la realizzazione della nuova linea metropolitana. Il completamento dell’intervento, comprese le sistemazioni superficiali dell’area dopo la realizzazione della galleria e delle stazioni, viene oggi indicato nella primavera del 2031.