Ancora fiamme in val Susa, a fuoco nella notte il presidio No Tav al cantiere di San Didero

Ancora fuoco in val di Susa. Dopo la giornata di ieri, con i militanti che a seguito del corteo da Venaus hanno appiccato incendi in autostrada e all'interno del cantiere Traduerivi dell'Alta Velocità, questa volta ad essere colpito è stato il presidio No Tav nei pressi del cantiere di San Didero.

Le immagini sono state pubblicate da "Notavinfo" e mostrano un mezzo tipo roulotte e diversi oggetti distrutti dalle fiamme.

"A fuoco il presidio No Tav di San Didero - si legge sulla pagina Facebook - a pochi metri dal cantiere presidiato dalle Forze di Polizia. Evidentemente la grande giornata di lotta popolare, conclusasi da poche ore, non gli è andata giù. Vigliacca ripicca, che certo non ci fermerà! In alto i cuori No Tav."