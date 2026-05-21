Capriolo cade nel canale industriale, salvato dai vigili del fuoco

Intervento di salvataggio ad Avigliana, dove un capriolo è stato recuperato dopo essere caduto in un canale artificiale che convoglia le acque dalla Dora Riparia verso la zona industriale.

L’animale selvatico era finito all’interno del canale di derivazione, una struttura artificiale utilizzata per il trasporto delle acque verso l’area industriale del territorio. Le condizioni del capriolo, pur non risultando gravi dal punto di vista sanitario, apparivano di forte affaticamento, rendendo necessario un intervento tempestivo per evitarne il peggioramento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Avigliana insieme alle squadre specializzate del Nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale) di Torino, con competenze specifiche per operazioni di recupero in ambienti complessi e in presenza di corsi d’acqua.

Grazie al coordinamento delle squadre è stato possibile raggiungere l’animale, metterlo in sicurezza e recuperarlo senza ulteriori traumi. Il capriolo, una volta tratto fuori dal canale, è stato affidato al servizio veterinario competente per le verifiche sul suo stato di salute.