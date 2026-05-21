Auto contromano sulla Torino-Caselle: sfiorato il frontale, paura in direttissima

Attimi di paura sulla direttissima Torino-Caselle, dove un’auto ha imboccato contromano la carreggiata rischiando un impatto frontale con un’altra vettura. L’episodio è avvenuto alle 13 di martedì, in pieno giorno, ed è stato ripreso dalla dashcam di un automobilista che procedeva correttamente in direzione Torino.

Il video, consegnato alla polizia stradale e successivamente diffuso sui social, documenta lo scambio mancato per un soffio. Sono ora in corso le indagini per risalire all’automobilista che ha percorso la strada nel senso sbagliato.

L’auto contromano sulla corsia di sorpasso

Secondo quanto si vede nelle immagini, una Suzuki Ignis avrebbe imboccato la direttissima in senso opposto, percorrendo la corsia di sorpasso nel verso errato.

L’auto viaggiava in direzione aeroporto mentre la carreggiata era quella che da Caselle porta verso Torino. Un errore di percorrenza che ha creato una situazione di altissimo rischio per gli altri utenti della strada.

Lo scontro evitato per un soffio

Il veicolo che ha ripreso la scena si è trovato improvvisamente davanti la Suzuki contromano, riuscendo a evitare l’impatto per una manciata di secondi. Le immagini mostrano la rapidità della manovra di emergenza e la pericolosità dell’episodio, avvenuto su un tratto ad alta velocità.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è anche quella di un possibile errore di immissione dovuto ai lavori in corso sullo svincolo in direzione aeroporto–Ciriè, chiuso al traffico nelle ore dell’incidente. Resta tuttavia da chiarire la dinamica esatta e soprattutto le ragioni che hanno portato il conducente a imboccare la carreggiata nel senso sbagliato.

Indagini in corso della polizia stradale

Il video è stato già trasmesso alla polizia stradale, che ha avviato gli accertamenti. Tuttavia, l’identificazione del conducente potrebbe risultare complessa: la targa del veicolo non è leggibile nelle immagini diffuse.

Nel filmato si sente anche l’automobilista che ha registrato la scena commentare a caldo al telefono: “Stavo per fare un frontale, l’ho visto all’ultimo secondo”.