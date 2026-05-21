"Se vi mettono fretta, attenzione". Nei mercati di Torino i civich con il nuovo mezzo anti-truffa

"Se una persona o un messaggio cerca di metterci fretta, dobbiamo fare attenzione". È questo il consiglio anti-truffa dell'assessore alla Sicurezza Marco Porcedda, che questa settimana mattina insieme ai Civich del Comando Pozzo Strada ha incontrato i cittadini al mercato di corso Racconigi. L'occasione è stata la presentazione del nuovo mezzo della Polizia Locale di Torino attrezzato nell'ambito della campagna "La truffa si camuffa".

Pattugliamento ed incontri

Si tratta di un vero e proprio ufficio mobile che permetterà agli agenti di presidiare direttamente le strade e i quartieri, offrendo supporto, materiale informativo e consulenza per difendersi dai raggiri.

L'iniziativa si aggiunge al pattugliamento dei vigili nelle piazze e nelle vie della città e al calendario di incontri organizzati in tutte le Circoscrizioni, focalizzati sulle tecniche più diffuse di raggiro (porta a porta, digitale, telefonico) e sulle migliori azioni da mettere in campo per evitarle.

La campagna ha comportato un investimento complessivo di 140mila euro, di cui circa 66mila per il nuovo furgoncino dei Civich. Un vero e proprio ufficio mobile attrezzato con stampante, PC e monitor esterno, dove i cittadini potranno anche presentare denunce.

Tappa nei mercati

Dopo corso Racconigi, il mezzo farà tappa in altri mercati di Torino ad alta frequentazione, da corso Cincinnato alla Crocetta fino a via Onorato Vigliani. Dopo sarà il turno degli uffici postali: tutti luoghi frequentati dai pensionati, considerati tra i più a rischio per le truffe.

"Oggi - ha spiegato Porcedda -, parte la seconda fase della campagna: il compito della Polizia Locale è sia di informare, che di raccogliere segnalazioni. Molte persone ci hanno raccontato di amici o conoscenti che sono stati raggirati".

Il consiglio

Ma quale è il consiglio per non cascarci? "La particolare urgenza ci deve invitare ad alzare le orecchie: il canale principale di informazione rimane sempre il 112. Se ad esempio alla porta si presentano persone che dicono di essere poliziotti, nel dubbio è sempre meglio dire che si chiama il numero di emergenza per verificare" conclude Porcedda.