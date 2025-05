Guardie zoofile per Santa Rita e Mirafiori: “Un valido aiuto per i proprietari dei cani”

A Mirafiori e a Santa Rita, il controllo del territorio e l'educazione civica per i proprietari di cani sono affidati anche a un gruppo di volontari specializzati in vigilanza zoofila.

Tra questi spicca anche la figura del consigliere della Circoscrizione 2, Piero Ventre, che ha recentemente preso parte a un corso per diventare guardia zoofila volontaria, un ruolo che ha assunto con dedizione insieme a un piccolo gruppo di collaboratori, attivi già da sette-otto mesi nel quartiere.

Un percorso educativo

Le guardie zoofile non si limitano alla mera sorveglianza, ma si impegnano in un percorso educativo che mira a sensibilizzare i proprietari di cani sul corretto comportamento dei loro animali nello spazio pubblico. “Il nostro lavoro non consiste solo nel fare multe, ma nell'insegnare a tutti come comportarsi correttamente quando si è in compagnia dei propri animali. Non interveniamo nelle aree cani, ma ci concentriamo su tutti gli altri spazi pubblici”, spiega Ventre.

Vademecum

I volontari delle guardie zoofile sono attivi sia di mattina che di pomeriggio, monitorando i giardini e i parchi del quartiere. Le attività principali comprendono la verifica della presenza di microchip nei cani (non a caso il personale ha sempre dietro un lettore), la verifica del certificato di proprietà del cane rilasciato dall'anagrafe canina, il controllo della regolarità del guinzaglio e l'attenzione alle deiezioni canine, per le quali i volontari chiedono ai proprietari di essere muniti del kit necessario per la raccolta.

Inoltre, prestano particolare attenzione alla sicurezza dei cani stessi: un esempio per tutti può essere quello legato all'allarme processionarie in primavera, un pericolo per la salute dei 4 zampe.

Prevenzione situazioni pericolose

Un altro punto cruciale è la prevenzione da situazioni pericolose, come il contatto con i bocconi avvelenati, e l’assicurarsi che i cani siano tenuti al guinzaglio in tutti gli spazi pubblici. “Il nostro obiettivo è educare e prevenire", aggiunge Ventre. La collaborazione con i cittadini è fondamentale ed è proprio grazie alle segnalazioni ricevute dai residenti che le guardie zoofile possono intervenire tempestivamente su eventuali anomalie.

I riscontri ricevuti finora sono positivi, tanto che sempre più persone si rivolgono alle guardie zoofile per risolvere problematiche legate al benessere dei propri animali.