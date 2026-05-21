Memoria e storia: al Polo del ‘900 il progetto “Processare le Brigate Rosse”

Ci sono processi che rappresentano una chiave di volta nella storia di un Paese. Tra questi, il processo ai “capi storici” delle Brigate Rosse, che occupò la Corte d’Assise di Torino dal maggio 1976 al giugno 1978, segnando uno dei momenti più drammatici e complessi della storia italiana del secondo Novecento.

A cinquant’anni da quei fatti, il Polo del '900 promuove Processare le Brigate Rosse, un nuovo progetto di studio e approfondimento che intende ricostruire quell’evento storico a partire dalle sue origini, analizzando il contesto politico e sociale dell’Italia dell’epoca, le motivazioni e le strategie della lotta armata e la risposta delle istituzioni e della società civile.

Il progetto nasce dall’impegno congiunto di cinque enti partner del Polo del ’900 e dalla collaborazione con la Fondazione dell’Avvocatura Torinese “Fulvio Croce” ETS. Attraverso materiali d’archivio, testimonianze e nuove ricerche, il percorso si propone di rileggere una stagione che ha profondamente segnato Torino e il Paese: dagli omicidi degli “avversari di classe” rivendicati dalle Brigate Rosse fino alla reazione del sistema democratico, del mondo operaio, della magistratura e degli intellettuali italiani

Ad aprire il progetto, mercoledì 27 maggio alle ore 18, sarà la testimonianza di Alberto Mittone, avvocato penalista torinese e consigliere dell’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti”. Nel marzo 1978 Mittone fu tra gli avvocati d’ufficio chiamati a prendere parte al processo alle Brigate Rosse, in una fase segnata dalle tensioni e dagli omicidi che colpirono magistrati, avvocati e rappresentanti delle istituzioni.

Interverranno inoltre: Paolo Borgna, presidente dell’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti” Ets, e Vittorio Maria Rossini, Fondazione dell’Avvocatura Torinese Fulvio Croce Ets.

Il progetto è promosso da Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea 'Giorgio Agosti' con Fondazione Istituto piemontese Antonio Gramsci, Fondazione di studi storici Gaetano Salvemini, Fondazione Carlo Donat-Cattin e Associazione culturale Vera Nocentini ETS, in collaborazione con Fondazione dell’Avvocatura Torinese Fulvio Croce Ets e Ordine degli Avvocati di Torino.