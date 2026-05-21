Grugliasco: al via “A tu per Gru”, il sindaco Emanuele Gaito incontra la città

A partire dal 25 maggio e per tutta la stagione estiva prenderà il via “A tu per Gru”, un nuovo ciclo di appuntamenti promosso dal sindaco di Grugliasco Emanuele Gaito con l’obiettivo di creare occasioni di ascolto, confronto e dialogo diretto con i cittadini.

L’iniziativa porterà il primo cittadino nei quartieri, nei parchi e nei mercati, con l'intento di favorire momenti informali e accessibili di partecipazione, promuovendo il contatto diretto con la comunità e il confronto senza distanze, e creando sempre più valore tra amministrazione e cittadini.

Oltre ai consueti appuntamenti nei giardini e nelle borgate della città, per la prima volta il Sindaco incontrerà i cittadini grugliaschesi nei bar, per appuntamenti più raccolti e pensati per consentire un vero scambio “a tu per tu” con i partecipanti.

Il primo appuntamento è in programma lunedì 25 maggio alle ore 17,30 al Bar Re Bianco, nel centro cittadino, con un aperitivo inaugurale che darà ufficialmente il via al calendario degli incontri estivi.

«Credo che il modo migliore per amministrare una città – afferma il Sindaco – sia incontrare le persone, guardarsi negli occhi e parlare senza distanze: per questo nelle prossime settimane sarò presente nelle borgate di Grugliasco per raccogliere idee, suggerimenti, segnalazioni e spunti per confrontarmi con i cittadini sul presente e il futuro della nostra città. È un'occasione importante – conclude Gaito – per far sì che i cittadini percepiscano le istituzioni non come una barriera, ma come un punto di riferimento con cui dialogare e costruire un rapporto in continua evoluzione».

Il calendario degli appuntamenti è consultabile sui canali social del Sindaco. Per partecipare agli appuntamenti nei bar è consigliabile prenotarsi attraverso il link disponibile sulle stesse pagine social.