L’appello al voto di Fabio Giulivi: "Ho amministrato da sindaco di tutti" [VIDEO]

A pochi giorni dal voto, il centrodestra di Venaria Reale serra le fila e lancia il suo appello ai cittadini. Al centro della campagna elettorale del sindaco uscente Fabio Giulivi c’è un messaggio chiaro: continuità amministrativa, sicurezza, manutenzioni e sviluppo della città. Un programma che la coalizione composta da Venaria Riparte, Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia-Udc, Per Venaria Insieme, Noi Moderati-DC e Azione presenta come concreto e legato ai bisogni quotidiani dei quartieri.

Il voto del 24 e 25 maggio, spiegano dal centrodestra, sarà decisivo per il futuro della città della Reggia. E proprio sul rapporto costruito con il territorio Giulivi punta gran parte della sua ricandidatura. "In questi anni avete imparato a conoscermi, abbiamo cambiato Venaria, abbiamo dato stabilità, abbiamo portato grandi opere, abbiamo fatto anche le piccole manutenzioni", sottolinea il sindaco uscente, ricordando gli interventi realizzati durante il mandato.

Tra i punti centrali del programma c’è il tema della sicurezza, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente la rete di videosorveglianza cittadina, soprattutto nelle aree considerate più sensibili. Accanto a questo, il centrodestra promette nuovi investimenti sul decoro urbano e sulle manutenzioni, con particolare attenzione alla sostenibilità e all’utilizzo di soluzioni innovative per la gestione degli spazi pubblici.

Nel programma particolare rilevanza è stata data al miglioramento del servizio di raccolta rifiuti e dell’igiene urbana, con l’obiettivo dichiarato di rendere Venaria ancora più pulita senza aumentare i costi per i cittadini. E ancora, il sostegno ai progetti dedicati ai beni comuni e all’adozione di aree pubbliche da parte di associazioni, privati e cittadini.

Sanità, welfare e attenzione alle fragilità

Grande attenzione viene riservata anche alla sanità territoriale. La coalizione che sostiene Giulivi punta infatti a rafforzare il ruolo del poliambulatorio cittadino e a sviluppare nuovi servizi di prossimità, valorizzando la Casa e l’Ospedale di Comunità in sinergia con gli altri enti del territorio.

Nel programma trovano spazio anche le politiche per la famiglia, l’inclusione, le pari opportunità e il sostegno alle persone più fragili e agli anziani. Tra gli obiettivi indicati c’è inoltre il progressivo abbattimento delle barriere architettoniche ancora presenti in città.

Sul fronte della tutela degli animali, il centrodestra guarda invece alla nascita di un punto di riferimento per le emergenze veterinarie notturne, attraverso un confronto con le cliniche già presenti sul territorio.

Scuole, sport e giovani

Per quanto riguarda scuola e giovani, il programma punta a proseguire gli investimenti sulla sicurezza degli edifici scolastici e sulla qualità degli spazi di apprendimento, con manutenzioni e adeguamenti dedicati.

Particolare attenzione viene riservata anche allo sport inclusivo e alla valorizzazione di parchi e aree pubbliche, con percorsi e attività all’aperto rivolti soprattutto alle nuove generazioni. "Quando siamo arrivati gli impianti sportivi della città erano completamente chiusi, li stiamo riaprendo tutti quanti", rivendica Giulivi.

Non manca poi il capitolo dedicato a commercio, turismo ed eventi, che il centrodestra vuole integrare in una strategia comune per rafforzare l’identità della città, aumentare l’attrattività turistica e sostenere le attività commerciali locali.

Sul piano culturale, la coalizione individua nella Biblioteca, nel Teatro della Concordia e nel nascente Hub della Cultura i punti cardine dell’azione amministrativa, in stretto collegamento con il mondo dell’associazionismo e del volontariato.

Rigenerazione urbana e futuro della città

Uno dei temi più importanti del programma riguarda il nuovo Piano Regolatore, indicato come strumento chiave per guidare lo sviluppo urbanistico della città nei prossimi anni. L’obiettivo dichiarato è quello di costruire una Venaria più moderna, equilibrata e sostenibile, limitando il consumo di nuovo suolo e puntando sulla rigenerazione urbana.

In questo contesto rientrano anche i progetti di riqualificazione dell’ex caserma dei Carabinieri di via Medici del Vascello, destinata a diventare sede di nuovi uffici comunali, e la valorizzazione del complesso Esedra.

Nel suo appello finale agli elettori, Giulivi insiste soprattutto sul rapporto costruito in questi anni con la città: "Ho cercato di amministrare essendo sindaco di tutti, di coloro che mi avevano votato e di coloro che non mi avevano votato". E poi il messaggio rivolto direttamente ai cittadini in vista delle urne: "Non ho mai parlato di destra, di centro, di sinistra, ho solo parlato di Venaria. E anche questa volta chiedo di darmi fiducia per continuare a crescere, per non tornare indietro".

Come si vota

Le elezioni amministrative a Venaria Reale si terranno domenica 24 e lunedì 25 maggio. Gli elettori dovranno presentarsi ai seggi con un documento d’identità valido e la tessera elettorale. Una volta ricevuta la scheda, sarà possibile votare tracciando un segno sul nome del candidato sindaco oppure su una lista collegata. Si potrà anche votare contemporaneamente il candidato sindaco e una lista a lui collegata, esprimendo fino a due preferenze per i candidati consiglieri comunali, purché siano di genere diverso, quindi un uomo e una donna.