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Politica | 20 maggio 2026, 16:35

Rush finale a Moncalieri: Salvini lancia Maurizio Fontana e la squadra della Lega [VIDEO]

Il leader del Carroccio invia un videomessaggio a sostegno del candidato sindaco del centrodestra. Giovedì 21 maggio la chiusura della campagna elettorale alla Bocciofila San Marco con i big del partito

Rush finale a Moncalieri: Salvini lancia Maurizio Fontana e la squadra della Lega [VIDEO]

Nelle scorse ore è arrivato infatti il videomessaggio di Matteo Salvini a sostegno di Maurizio Fontana Sindaco e della squadra della Lega impegnata nella corsa elettorale in città. Un messaggio chiaro, diretto, che punta a dare ulteriore slancio alla candidatura di Fontana proprio nelle ore decisive prima del voto.

“Votate Maurizio Fontana e la Lega”, è in sintesi l’appello del leader del Carroccio, che ha voluto mandare un segnale forte a Moncalieri in vista dell’ultimo weekend di campagna elettorale.

Per il centrodestra moncalierese sono giorni intensi, fatti di incontri, gazebo, volantinaggi e contatti continui con i cittadini. L’obiettivo dichiarato è quello di costruire un’alternativa amministrativa capace di portare cambiamento, maggiore attenzione alla sicurezza, più ascolto delle Borgate e una nuova visione per la città.

La candidatura di Maurizio Fontana, sostenuta dalla coalizione di centrodestra, punta proprio su questo: esperienza, presenza sul territorio e una squadra che in queste settimane ha cercato un contatto diretto e costante con i moncalieresi.

Il videomessaggio di Salvini arriva inoltre a pochi giorni dalla grande chiusura della campagna elettorale prevista per giovedì 21 maggio alla Bocciofila San Marco, appuntamento che vedrà la partecipazione di importanti esponenti nazionali e regionali della coalizione.

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