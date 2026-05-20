Rush finale a Moncalieri: Salvini lancia Maurizio Fontana e la squadra della Lega [VIDEO]

Nelle scorse ore è arrivato infatti il videomessaggio di Matteo Salvini a sostegno di Maurizio Fontana Sindaco e della squadra della Lega impegnata nella corsa elettorale in città. Un messaggio chiaro, diretto, che punta a dare ulteriore slancio alla candidatura di Fontana proprio nelle ore decisive prima del voto.

“Votate Maurizio Fontana e la Lega”, è in sintesi l’appello del leader del Carroccio, che ha voluto mandare un segnale forte a Moncalieri in vista dell’ultimo weekend di campagna elettorale.

Per il centrodestra moncalierese sono giorni intensi, fatti di incontri, gazebo, volantinaggi e contatti continui con i cittadini. L’obiettivo dichiarato è quello di costruire un’alternativa amministrativa capace di portare cambiamento, maggiore attenzione alla sicurezza, più ascolto delle Borgate e una nuova visione per la città.

La candidatura di Maurizio Fontana, sostenuta dalla coalizione di centrodestra, punta proprio su questo: esperienza, presenza sul territorio e una squadra che in queste settimane ha cercato un contatto diretto e costante con i moncalieresi.

Il videomessaggio di Salvini arriva inoltre a pochi giorni dalla grande chiusura della campagna elettorale prevista per giovedì 21 maggio alla Bocciofila San Marco, appuntamento che vedrà la partecipazione di importanti esponenti nazionali e regionali della coalizione.