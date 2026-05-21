Moncalieri, Monticone-Caserta (FdI): "Cambiare per far ripartire la città" [VIDEO]

Domenica 24 e lunedì 25 maggio Moncalieri sceglie il nuovo sindaco e Fratelli d'Italia schiera in prima fila il capolista e capogruppo uscente Cristiano Monticone, che si presenta in ticket con Rosa Caserta, chiedendo un voto per cambiare la città.

"Un voto per cambiare Moncalieri"

"Noi come Fratelli d'Italia siamo stati sempre coerenti con il nostro passato, siamo stati il primo partito a condurre una donna alla presidenza del Consiglio con Giorgia Meloni e adesso vogliamo provare a cambiare questa città, che merita di più dopo 40 anni di governo della sinistra - sottolinea Monticone - Ci sono problemi atavici da risolvere, in primis quello relativo alla raccolta rifiuti per proseguire con il rilancio del centro storico e della vocazione industriale di Moncalieri, che oggi convive con il degrado e il declino. Abbiamo combattuto molte battaglie in questi anni all'opposizione, oggi chiediamo il voto per andare finalmente al governo della città e cambiare le cose".

"Il limite delle donne spesso sono le donne stesse - dichiara Rosa Caserta, sottolineando l'importanza del voto femminile - troppe volte mettono davanti a tutto la famiglia, i figli, il lavoro. Con Giorgia Meloni alla guida del Paese abbiamo dimostrato invece che le donne sanno essere protagoniste anche in politica. Il mio impegno, se verrò eletta, sarà fare tante cose nell'interesse della componente femminile di Moncalieri".

"Fontana il sindaco che serve alla città"

Entrambi i candidati di Fratelli d'Italia spiegano l'importanza di candidare alla guida della città Maurizio Fontana: "Dopo tanti, troppi anni di un governo cittadino ideologicizzato, serve un imprenditore del territorio, che conosce davvero la realtà e i problemi di Moncalieri, per rilanciare la città - dichiara Monticone - Serve un cambio di passo, un sindaco che sappia amministrare la cosa pubblica con la logica del buon padre di famiglia, facendo funzionare il Comune come un'azienda".

"Mi rivedo molto nel nostro candidato sindaco - aggiunge Rosa Caserta - perché è un uomo che, alla guida della sua azienda, ogni giorno affronta i problemi che vivono molti cittadini, ha un approccio pragmatico non arrivando dalla politica e sa come si combatte la crisi, avendo ogni giorno da mandare avanti un'impresa che porta lavoro a quasi 100 persone".

L'impegno di Fratelli d'Italia

Entrambi, infine, spiegano l'importanza del voto dato a Fratelli d'Italia: "Con spirito di sacrificio mi sono messo al servizio della comunità, nella scorsa consiliatura, ho maturato esperienze importanti che spero di mettere a frutto nei prossimi cinque anni, per contribuire a cambiare Moncalieri con un sindaco come Maurizio Fontana", ha spiegato Monticone.

"La squadra dei candidati di FdI è forte e compatta, possiamo fare bene, ma abbiamo bisogno del voto per realizzare il nostro programma - ha concluso Rosa Caserta - Cristiano ha un'esperienza consolidata durante tutti questi anni, io porterò avanti le istanze del mondo femminile e insieme vogliamo costruire una Moncalieri migliore".