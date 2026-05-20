Lotteria di Candiolo, consegnato il primo premio: raccolti quasi 30mila euro per la ricerca sul cancro

Un dirigente d’azienda di Moncalieri (Torino), Alberto Messina, 46 anni, ha vinto il primo degli oltre 180 premi messi in palio dalla Lotteria “Ricerca la Fortuna”, organizzata dalla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro per sostenere le attività di cura e ricerca dell’Istituto di Candiolo - IRCCS.

Circa 6.000 i biglietti distribuiti da questa iniziativa che trasforma un gioco in un simbolo di speranza e che ha permesso di raccogliere quasi 30 mila euro. In nove anni la lotteria, che viene lanciata durante le feste natalizie, ha distribuito oltre 60 mila biglietti e raccolto 300 mila euro,

Il primo premio, una THOK E-Bikes messa in palio da Galup, bicicletta a pedalata assistita per la mobilità sostenibile, è stato consegnato oggi a Candiolo dal Presidente della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, Allegra Agnelli. Erano presenti il sindaco di Candiolo, Chiara Lamberto, il presidente di Galup, Giuseppe Bernocco, e l’amministratore delegato, Sebastiano Astegiano. “E’ la prima volta che vinco un premio così bello – ha detto Alberto Messina – sono uno sportivo e utilizzerò sicuramente la bicicletta. Soprattutto, sono molto contento di avere partecipato a questa lotteria che sostiene un’eccellenza del nostro territorio. Quest’anno ho anche sottoscritto il 5x1000 a favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro”.

Importante il supporto dei negozi di Torino e Provincia, i “Punti Ricerca”, che si sono impegnati nella distribuzione dei biglietti. Premiati i tre che ne hanno assegnati il maggior numero. Sono - come già per le precedenti edizioni - Crai Extra Supermercato di Corso Moncalieri, MAS Gioielli e I 5 Sensi.

Galup, Robe di Kappa, Lavazza, La Stampa, Damilano, Sant'Agostino Case d'Aste, Rinascente, Kensho, Bananna, Juventus FC, Torino FC, Adelaide Bottega Bar, Baronio, Toh, Eataly, Gallerie d'Italia Torino, Museo Egizio, Museo Nazionale del Cinema, Abbonamento Musei, Museo dell’Automobile Torino, Fondazione Circolo dei Lettori, Turismo Torino e Provincia, Fideuram Massimo Milanese, Gruppo Chiale Expert, Dispensa, Ottica Pighetti, L'Aromatario, Prato Nevoso, Sciolla Company, Hangover, Silvana Albertin, Miche Moda Boutique, QC Spa of Wonders Torino, NaturalMente Wine Resort, Antica Fabbrica Passamaneria Massia Vittorio Torino, Ottica Carpi, BricoOk, Frumenteria.