Primo annuncio per il Flowers Festival 2026: torna in tour Caparezza dopo quattro anni di stop

Non è ancora iniziato il Flowers Festival 2025 che già è stato annunciato il primo artista del 2026. È presto, ma l'occasione è unica: si tratta del ritorno sulle scene di Caparezza, che ha da poco svelato il tour per la prossima estate.

Ventuno date dal 26 giugno al 5 settembre, tra cui quella nel Parco della Certosa Reale di Collegno l'11 luglio. Il rapper pugliese era in silenzio da molto tempo, dopo aver quasi annunciato l'addio dalle scene col precedente album e tour nel 2022. L'annuncio, inaspettato, è arrivato dalla sua pagina Instagram, dove ha scritto "Riemergo dalle profondità del mio studio per annunciarvi che nel 2026 tornerò in tour! Non vedo l’ora di portare in giro il nuovo spettacolo e spero di ritrovarvi tutti davanti al palco. Altre notizie arriveranno. Tempo al tempo".

Anche la pagina ufficiale del Flowers Festival ha annunciato il rientro sulle scene di Caparezza, pubblicando una storia con scritto "Oggi primo annuncio del Festival 2026, un po' in anticipo ma siamo sicuri che vi piacerà". I biglietti saranno disponibili da domani 22 maggio alle ore 14.