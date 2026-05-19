Nuova fermata Gtt e asfalto in piazza Borromini: conclusi i lavori alla 7

Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori per la realizzazione della nuova fermata Gtt in lungo Dora Firenze angolo corso Verona, nel quartiere Aurora, insieme all’intervento di riasfaltatura del controviale di piazza Borromini, a Madonna del Pilone.
L’operazione rientra nel piano di manutenzioni e riqualificazioni urbane portato avanti dalla Città, con particolare attenzione all’accessibilità e alla sicurezza stradale.
Una fermata più accessibile
L’intervento più rilevante riguarda la nuova fermata del trasporto pubblico, progettata con l’eliminazione delle barriere architettoniche per facilitare l’accesso a persone con disabilità, anziani e passeggeri con mobilità ridotta.
La sistemazione dell’area punta a migliorare la fruibilità del servizio Gtt in un nodo molto utilizzato del quartiere, tra lungo Dora Firenze e corso Verona. Si tratta di un’opera che va nella direzione dell’adeguamento progressivo delle fermate cittadine agli standard di accessibilità previsti per il trasporto pubblico urbano.
Asfalto nuovo nel controviale di piazza Borromini
Parallelamente è stato completato anche l’intervento di riasfaltatura del controviale di piazza Borromini, con il rifacimento della pavimentazione stradale in una zona che negli ultimi mesi presentava criticità legate all’usura del manto.
I lavori hanno interessato la zona antistante l'area mercatale, sul problema aveva presentato diverse interpellanze l'allora capogruppo della Lega della Circoscrizione 7, Daniele Moiso.