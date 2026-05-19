Boom di malasosta a Torino dei monopattini: nel 2026 ben 5mila multe. Da sabato obbligo di targa

In contromano sulle strade, abbandonati sui marciapiedi: a Torino, così come in tutta Italia, da sabato è scattata la linea dura contro i monopattini elettrici con obbligo di targa. E chi è sprovvisto del contrassegno rischia multe grosse, tra i 100 ed i 400 euro. Per quanto riguarda l’assicurazione RC obbligatoria, i conducenti hanno qualche mese in più: quest'ultima norma sarà in vigore solo dal 16 luglio.

Sul tema è nuovamente intervenuto il sindaco Stefano Lo Russo ai microfoni di To Radio, ribadendo la necessità di norme più severe. "Questo - ha spiegato - aiuta sicuramente nei controlli e nel sanzionare le persone che non rispettano il Codice della Strada, che vale per tutti, anche per chi va sul monopattino. Speriamo che le motorizzazioni e tutto il sistema di gestione delle targhe possano andare a regime quanto prima".

I dati delle multe

Per quanto riguarda i controlli, nel 2026 a Torino la Polizia Locale ha elevato ben 6.135 multe a chi si è messo alla guida di un monopattino. Nella maggior parte dei casi, cioè quasi cinquemila, sono state fatte per soste irregolari: mezzi abbandonati sui marciapiedi oppure a caso in strada. Millecentocinquanta sanzioni sono state fatte a chi è stato sorpreso a viaggiare contromano oppure ha messo in atto altri comportamenti pericolosi. Ben 656 verbali sono stati staccati per chi guidava senza casco.

Codice Strada rispettato

Lo Russo è poi intervenuto sull'assicurazione. "Questo obbligo - ha chiarito - scatterà da metà luglio. L'assicurazione è a garanzia di se stessi, ma anche dei danni che possono essere provocati in caso di sinistro. Speriamo che entro l'estate tutto questo vada vada a regime". "Io penso che sia nell'interesse di tutti, a partire da coloro che il monopattino lo usano normalmente. Avere un Codice della Strada rispettato e delle sanzioni applicate mi sembra molto importante" ha concluso.