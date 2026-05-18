Lite degenera in violenza, tre persone ferite in via Lanino: 25enne in gravi condizioni

Il 118 di Azienda Zero è intervenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 18 maggio, intorno alle ore 15, in via Lanino, a poca distanza dal mercato di Porta Palazzo, per soccorrere tre persone rimaste ferite, probabilmente a seguito di una lite degenerata in rissa, con tanto di coltelli.

In codice rosso al San Giovanni Bosco

Il più grave è un ragazzo di 25 anni, con una ampia ferita da taglio all'addome. Il giovane è stato soccorso dal personale sanitario a bordo di una delle ambulanze inviate dalla centrale operativa del 118, poi è stato trasportato all'ospedale San Giovanni Bosco in codice rosso.

Meno gravi le condizioni degli altri due

Il secondo coinvolto, 38 anni, ha riportato una ferita a una mano ed è stato trasportato al Cto, mentre un terzo è rimasto ferito al collo ed è stato condotto al Maria Vittoria ma non in condizioni gravi. Sull'accaduto ora sta indagando la Polizia.