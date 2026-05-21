Lavori sulla provinciale del Sestriere: scattano i blocchi temporanei per riaprire i tunnel di Porte

La Direzione Viabilità della Città Metropolitana di Torino ha disposto la temporanea chiusura di un tratto della Strada Provinciale 23 del Colle del Sestriere per consentire le ultime operazioni necessarie alla riapertura della variante che gira intorno all'abitato di Porte, dove si trovano le gallerie Craviale e Turina. Il provvedimento è stato preso dopo che i tecnici dell'azienda incaricata hanno completato i controlli di sicurezza, accertando che l'impianto antincendio all'interno dei tunnel funziona correttamente ed è privo di perdite. Una certificazione richiesta dopo le polemiche dei giorni scorsi.

Per poter modificare la forma dell'incrocio stradale e sistemare i cartelli e le linee sull'asfalto vicino alla rotonda di Malanaggio, gli operai dovranno occupare parte della strada con i loro mezzi di lavoro. Per questa ragione, il traffico viene interrotto in entrambe le direzioni di marcia nel tratto compreso tra il chilometro 39 al chilometro 41.

Il blocco alla circolazione resta in vigore nella giornata di giovedì 21 maggio, partendo dalle ore 8 del mattino fino alle ore 18 del pomeriggio. Ma la strada oraria potrebbe essere aperta anche prima. In questa fascia oraria tutti i veicoli devono seguire le deviazioni indicate sul posto, che portano a utilizzare le strade locali all'interno del paese di Porte. Una volta conclusi gli interventi nel tardo pomeriggio, l'intera variante stradale sarà di nuovo aperta e accessibile al traffico regolamentare.

