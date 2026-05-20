Asfalto nuovo in strada Rivà: stop al traffico sulla salita tra Luserna San Giovanni e Bricherasio

Potrebbe rimanere chiusa fino a mercoledì 3 giugno strada Rivà. La circolazione nella via collinare che collega Luserna San Giovanni a Bricherasio è infatti interrotta per lavori di asfaltatura. La strada è stata particolarmente trafficata nei mesi scorsi, quando il cantiere per l’interramento dell’elettrodotto sulla 161 aveva spinto gli automobilisti, che circolano tra i due paesi, a trovare delle vie alternative.

“Sono iniziati i lavori di asfaltatura del tratto lusernese: si tratta dei primi 500 metri a partire dall’incrocio con strada vecchia di San Giovanni” annuncia il sindaco, Duilio Canale. Oltre, la strada rientra nei confini di Bricherasio.

La via è stretta, in pendenza, e l’asfalto in pessime condizioni. L’acqua tende a corrodere i bordi che sono molto abbassati rispetto alla carreggiata.

A occuparsi del lavoro è la ditta Cantieri moderni di Pinerolo.