Scatta la riapertura estiva della Strada Provinciale 32 della Valle di Viù

Terminate le operazioni di messa in sicurezza dell’arteria , mercoledì 20 maggio alle 12 scatterà la riapertura estiva della Strada Provinciale 32 della Valle di Viù nel tratto compreso fra l'abitato di Margone e il lago di Malciaussia . La strada viene chiusa al transito nel periodo invernale tra il km 32+500 e il km 37+160 per l’impossibilità di attuare lo sgombero della neve.

Come sempre, la riapertura è stata decisa a seguito di un sopralluogo tecnico e delle ultime operazioni di pulizia e sistemazione della strada per la messa in sicurezza, eseguite dal personale del Circolo territoriale Lanzo-Viù della Direzione Viabilità 1 della Città metropolitana di Torino. La carreggiata è stata ripulita dal materiale sceso durante i mesi invernali sul piano viabile ed è stata ripristinata la segnaletica ove necessario. Sono stati riposizionati i guard rail e i blocchi di cemento a protezione della strada, che durante il periodo di chiusura invernale vengono ritirati per evitare che vengano danneggiati dal distacco di eventuali valanghe. Si è inoltre proceduto a ripristinare in alcuni tratti i muretti di sottoscarpa in pietra a secco, che sono una delle caratteristiche peculiari di quella che è a tutti gli effetti una ex strada militare.

Gli obblighi e limitazioni in vigore durante l’intero periodo di riapertura estiva sono il divieto di transito ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e di lunghezza superiore a 6 metri, il divieto di transito degli autobus, il limite di velocità a 30 km orari, il divieto di sorpasso, di sosta e di fermata. Sono esclusi dai divieti i veicoli delle forze dell’ordine, i mezzi di soccorso e quelli utilizzati per lavori di recupero ambientale, messa in sicurezza e miglioramento della fruizione del Lago di Malciaussia commissionati dal Comune di Usseglio. All’amministrazione comunale spettano il presidio e la vigilanza sul rispetto delle limitazioni dell’Ordinanza emessa il 18 maggio e la gestione e regolamentazione dei parcheggi in località Malciaussia.