Scatta la riapertura estiva della Strada Provinciale 32 della Valle di Viù

Terminate le operazioni di messa in sicurezza dell’arteria, mercoledì 20 maggio alle 12 scatterà la riapertura estiva della Strada Provinciale 32 della Valle di Viù nel tratto compreso fra l'abitato di Margone e il lago di Malciaussia. La strada viene chiusa al transito nel periodo invernale tra il km 32+500 e il km 37+160 per l’impossibilità di attuare lo sgombero della neve.
Come sempre, la riapertura è stata decisa a seguito di un sopralluogo tecnico e delle ultime operazioni di pulizia e sistemazione della strada per la messa in sicurezza, eseguite dal personale del Circolo territoriale Lanzo-Viù della Direzione Viabilità 1 della Città metropolitana di Torino. La carreggiata è stata ripulita dal materiale sceso durante i mesi invernali sul piano viabile ed è stata ripristinata la segnaletica ove necessario. Sono stati riposizionati i guard rail e i blocchi di cemento a protezione della strada, che durante il periodo di chiusura invernale vengono ritirati per evitare che vengano danneggiati dal distacco di eventuali valanghe. Si è inoltre proceduto a ripristinare in alcuni tratti i muretti di sottoscarpa in pietra a secco, che sono una delle caratteristiche peculiari di quella che è a tutti gli effetti una ex strada militare.
Gli obblighi e limitazioni in vigore durante l’intero periodo di riapertura estiva sono il divieto di transito ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e di lunghezza superiore a 6 metri, il divieto di transito degli autobus, il limite di velocità a 30 km orari, il divieto di sorpasso, di sosta e di fermata. Sono esclusi dai divieti i veicoli delle forze dell’ordine, i mezzi di soccorso e quelli utilizzati per lavori di recupero ambientale, messa in sicurezza e miglioramento della fruizione del Lago di Malciaussia commissionati dal Comune di Usseglio. All’amministrazione comunale spettano il presidio e la vigilanza sul rispetto delle limitazioni dell’Ordinanza emessa il 18 maggio e la gestione e regolamentazione dei parcheggi in località Malciaussia.