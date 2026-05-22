“Da imballaggio nasce imballaggio”, parte la nuova campagna sul riciclo della plastica

Prende il via a Torino “Da imballaggio nasce imballaggio”, la nuova campagna di comunicazione promossa da Amiat Gruppo Iren in collaborazione con Corepla, e con il patrocinio della Città di Torino, dedicata al corretto riciclo degli imballaggi in plastica e alla promozione di comportamenti responsabili e consapevoli nella raccolta differenziata.

La campagna nasce con l’obiettivo di rendere il tema del riciclo della plastica più semplice da comprendere, vicino alla quotidianità delle persone e coinvolgente, attraverso un linguaggio accessibile e un tono ironico che richiama il concetto della “famiglia dei rifiuti”.

Sono previste affissioni diffuse in spazi di superficie e in metropolitana, la presenza di mezzi del trasporto pubblico brandizzati, tra cui un tram interamente dedicato alla campagna. Al centro della campagna anche i social media, con una serie di rubriche informative e contenuti di engagement dedicati al riciclo della plastica: tra i format previsti figurano “Le Famiglie”, dedicato ai diversi tipi di plastica e “Il Gioco della Differenziata”, pensato per correggere in modo semplice e immediato gli errori più comuni e focalizzato sulle buone pratiche per una raccolta differenziata di qualità.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno di Amiat Gruppo Iren e Corepla nella promozione dell’economia circolare e nella qualità della raccolta differenziata, con l’obiettivo di supportare concretamente i cittadini nel conferimento corretto degli imballaggi in plastica e contribuire al miglioramento continuo della gestione dei rifiuti sul territorio torinese.