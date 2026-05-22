Rotary Club Torino: al via la collaborazione a supporto della Mensa dei Poveri di via Belfiore 12

Il Rotary Club Torino Lagrange conferma il proprio impegno concreto a favore delle persone più fragili sostenendo il progetto di service distrettuale “Un piatto, un sorriso”, promosso nell’ambito delle attività del Distretto Rotary 2031. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sostenere le realtà che ogni giorno operano sul territorio per offrire assistenza alimentare e vicinanza a persone e famiglie in difficoltà, attraverso momenti di condivisione e aiuti concreti. Nell’ambito del progetto, il Rotary Club Torino Lagrange ha avviato una collaborazione con il Cenacolo dell’Eucarestia, associazione che segue la Mensa dei Poveri di Via Belfiore 12 a Torino, realtà impegnata quotidianamente nell’accoglienza e nel sostegno delle persone in condizioni di fragilità sociale ed economica.

Grazie all’impegno dei soci del Club e al contributo dei giovani dell’Interact Torino Lagrange, sono stati donati alla mensa:

• 50 kg di riso

• 5 kg di tonno

• 36 litri di succhi di frutta

• 5.000 bicchieri

• 1.000 posate

• 2.500 guanti

• 500 metri di carta forno

• 150 metri di pellicola alimentare



Oltre alla donazione del materiale, alcuni soci del Rotary Club Torino Lagrange insieme ai giovani dell’Interact Torino Lagrange parteciperanno direttamente come volontari al servizio presso la Mensa dei Poveri, contribuendo alla distribuzione dei pasti e condividendo un momento di vicinanza concreta con gli ospiti della struttura. “Il Rotary deve essere presenza concreta sul territorio e vicino a chi vive situazioni di difficoltà”, dichiara Jonathan Bessone, Presidente del Rotary Club Torino Lagrange. Con “Un piatto, un sorriso” vogliamo trasformare la solidarietà in un gesto tangibile, costruendo relazioni e collaborazioni che possano portare un aiuto reale alle persone più fragili della nostra comunità. È un piccolo gesto, ma speriamo possa essere utile per sostenere il prezioso lavoro quotidiano svolto dalla Mensa dei Poveri di Via Belfiore e dai volontari del Cenacolo dell’Eucarestia». Il Rotary Club Torino Lagrange promuove da anni iniziative sociali e benefiche sul territorio torinese, sostenendo progetti dedicati alla salute, all’inclusione e al supporto delle persone in difficoltà.

Il progetto “Un piatto, un sorriso”, promosso dal Rotary Distretto 2031, nasce con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in condizioni di fragilità economica e sociale attraverso la distribuzione di generi alimentari e beni di prima necessità. L’iniziativa coinvolge i Rotary Club del territorio in una rete solidale che unisce volontariato, collaborazione tra associazioni e attenzione ai bisogni delle comunità locali. Il service si inserisce nel più ampio impegno del Distretto 2031 a favore dell’inclusione e della solidarietà, promuovendo azioni concrete capaci di restituire non solo sostegno materiale, ma anche vicinanza, dignità e speranza alle persone più vulnerabili. Il progetto rappresenta un esempio di collaborazione efficace tra Club Rotary, enti del territorio e realtà del volontariato, con l’obiettivo di trasformare la solidarietà in un gesto quotidiano e condiviso. “Un piatto, un sorriso” interpreta pienamente il motto rotariano del servire al di sopra di ogni interesse personale, rafforzando il legame tra il Rotary e il territorio attraverso iniziative che generano impatto sociale e promuovono una cultura della comunità e della partecipazione.