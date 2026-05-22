Matteo Milani nuovo Presidente del CdA del Collegio Universitario Einaudi

Il Collegio Universitario Einaudi rinnova i propri organi di governance e guarda al futuro con un nuovo Consiglio di Amministrazione e un nuovo Comitato Scientifico, chiamati ad accompagnare l’istituzione in una fase strategica di crescita e di innovazione. Alla Presidenza del Consiglio di Amministrazione è stato nominato il prof. Matteo Milani, Professore Ordinario di Filologia e Linguistica Romanza presso l’Università degli Studi di Torino e Vicerettore per la Didattica dell’Ateneo torinese. Succede al prof. Paolo Enrico Camurati, che ha guidato il Collegio negli ultimi sei anni.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione si compone come segue:

• Matteo Milani, Presidente, nomina dell’Università degli Studi di Torino

• Elena Maria Baralis, Vicepresidente, nomina del Politecnico di Torino e Prorettrice dell’Ateneo;

• Sofia Sclopis, nomina di Fondazione CRT, Architetta;

• Francesca Corsico, nomina di Fondazione Compagnia di San Paolo, Responsabile della comunicazione della Compagnia;

• Gaia Perillo, nomina del Consiglio Studentesco del Collegio, studentessa del Collegio Einaudi, frequentante il Corso di Laurea in Matematica per la Finanza e l’Assicurazione. Contestualmente si è insediato anche il nuovo Comitato Scientifico, presieduto da Francesca Montagna, professoressa di Innovation Management e Sviluppo presso il Politecnico di Torino, già componente del Comitato Scientifico del Collegio Einaudi nel triennio precedente. Il nuovo Comitato Scientifico 2026-2028 conferma la tradizione dei precedenti, riunendo nuovamente personalità di spicco provenienti dal mondo universitario, della ricerca, dell’innovazione sociale e dell’impresa.

Ne sono componenti:

• Cristian Campagnaro - professore ordinario di Design al Politecnico di Torino;

• Tiziana Ciampolini - esperta di politiche, formazione e educazione per l’innovazione trasformativa e docente di Innovazione sociale e tecnologica per le imprese cooperative e il terzo settore presso il Politecnico di Torino;

• Stefano Grivet-Talocia - professore ordinario di Elettrotecnica e Direttore della Scuola di Dottorato presso il Politecnico di Torino;

• Sabina Langer - pedagogista, formatrice e redattrice e Coordinatrice di progetto presso Zero5 Laboratorio di Utopie Metropolitane di Milano;

• Marina Marchisio Conte - professoressa ordinaria di Didattica della Matematica presso l’Università di Torino;

• Enzo Medico - professore ordinario di Istologia e Direttore della Scuola di Dottorato dell’Università di Torino; 2

• Stefano Molina - responsabile dell’Area Education dell’Unione Industriali Torino;

• Guido Saracco - professore ordinario di Chimica Industriale e Tecnologica presso il Politecnico di Torino;

• Roberto Trinchero - professore ordinario di Pedagogia Sperimentale presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Torino.

«Assumere la Presidenza del Collegio Einaudi significa raccogliere l’eredità di una storia quasi centenaria e, insieme, guardare con responsabilità al futuro delle nuove generazioni. In un tempo in cui il merito deve tornare a essere un motore di crescita sociale, il Collegio rappresenta un presidio prezioso: un luogo in cui impegno e convivenza si traducono ogni giorno in opportunità concrete per centinaia di studenti. Desidero mettere la mia esperienza al servizio di una comunità vivace e multiculturale, rafforzando il dialogo con le istituzioni, il mondo accademico e i sostenitori, che credono nel valore della formazione. Investire nei giovani significa investire nel futuro del Paese: il nostro compito sarà continuare a creare le condizioni perché essi possano crescere, formarsi e contribuire con competenza e visione alla società di domani.» dichiara il Presidente del CdA, prof. Matteo Milani. «Il Comitato Scientifico sarà chiamato a contribuire alla definizione di una proposta formativa integrata con gli elementi esperienziali propri della vita comunitaria e espressione dei valori della Fondazione, al fine di sostenere la capacità di studentesse e studenti di contribuire ad un profondo impatto di crescita e di miglioramento nella dimensione sociale, economica e culturale della società, a partire dal nostro territorio» afferma la Presidentessa del Comitato Scientifico, prof.ssa Francesca Montagna.

Tra i principali obiettivi del Collegio per il prossimo triennio vi saranno:

• la definizione e il consolidamento del proprio modello di formazione come “Modello Formativo Einaudi”, attraverso cui la Fondazione realizza il suo ecosistema educativo dinamico e integrato, progettato per sostenere uno sviluppo consapevole in giovani cittadini e cittadine.

• lo sviluppo del progetto del Polo delle Arti presso la Cavallerizza Reale, che potrà condurre il Collegio alla realizzazione del suo sesto collegio, nel cuore di un bene protetto dall’UNESCO e inserito in un ampio e articolato sistema di formazione accademica e di riqualificazione urbana.