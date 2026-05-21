L’Aib di Angrogna troverà casa in una vecchia segheria

Un mezzo nuovo per cui non c’è spazio e il bisogno di ampliare l’archivio comunale sono le due ragioni che hanno spinto l’Amministrazione comunale a cercare una sede diversa per la squadra Antincendio boschivo di Angrogna.

“Nell’immediato il bisogno era trovare un luogo adeguato per contenere tutti i mezzi, che non può più essere la sede in piazza Roma, sotto i locali del Comune, troppo piccola. Inoltre, abbiamo bisogno di una parte di questo spazio, che verrà ristrutturata, per ampliare l’archivio del Comune”, spiega la vicesindaco di Angrogna Silvia Monnet.

Dopo aver trovato il fabbricato giusto, al momento ci si sta occupando della parte burocratica necessaria per l’acquisto da privati. “L’importo dovrebbe aggirarsi tra i 60 e i 70 mila euro, ma la cifra non è ancora stata definita esattamente perché dobbiamo aspettare le perizie. È una compravendita e si parlerà di atti scritti a fine 2026 o inizio 2027. I volontari Aib potranno però entrare anche prima a mettere le loro attrezzature, non appena riusciremo a portare a termine un comodato d’uso con i proprietari”.

Il caseggiato, una volta usato come segheria, non prevede grossi lavori strutturali: “Un minimo di adeguamento andrà fatto e l’impianto elettrico è da rivedere. Si inizierà dal sistemare le attrezzature e poi man mano i volontari Aib porteranno avanti i loro progetti. Tra l’altro la struttura è in mezzo ai rovi, quindi la zona intorno va pulita e sistemata. Loro si sono presi l’impegno di attivare la squadra anche per questa parte, come esercitazione in sé ad esempio per i nuovi volontari, per imparare nuove cose da mettere in atto poi in momento di emergenza”.

La squadra Aib di Angrogna è contenta della nuova collocazione: “Il fabbricato fa al caso nostro come dimensioni e potrà contenere tutti i mezzi nello stesso posto, compreso il nuovo pick-up, momentaneamente ospitato nel garage di un nostro volontario che l’ha messo a disposizione – spiega il caposquadra Silvano Fenouil –. Inoltre, la posizione è strategica per una squadra di Protezione Civile, all’inizio del paese, non lontano dagli altri paesi limitrofi, e praticamente sulla strada provinciale, che è solitamente abbastanza percorribile anche in caso di calamità”.

Quanto verrà raccolto da ‘Nou fân fèsta’, l’iniziativa organizzata dal gruppo Aib per il 22, 23 e 24 maggio in località Passel, verrà destinato proprio alla sistemazione della nuova sede. “Come da accordi con il Comune, faremo una convenzione e provvederemo a sistemarla e adeguarla alle nostre esigenze, con interventi a carico nostro che faremo man mano anche in base alle disponibilità che abbiamo. Vorremo aggiungere una piccola cucina e sicuramente gli spogliatoi”.