Oltre lo sport: Promenade Padel Zone rilancia l’area fluviale con un centro sociale e sostenibile [FOTO]

Non solo sport, ma anche inclusione sociale, riqualificazione ambientale e benessere collettivo: è questa la visione che anima l’attività dell’associazione sportiva dilettantistica Promenade Padel Zone, nata con l’obiettivo di trasformare l’area al civico 390 di corso Moncalieri in un polo vivo, accogliente e funzionale al servizio della cittadinanza. Di questo si è parlato durante la commissione-sopralluogo di mercoledì 21 maggio, chiamata a capire quale sarà il futuro di questo spazio di zona Fioccardo.

I campi

Il progetto, partito nel 2022 con la realizzazione di quattro campi da padel nei pressi del parco fluviale, punta ora a completare la struttura con una serie di interventi strategici: parcheggi illuminati e videosorvegliati, un'area giochi per bambini, uno spazio attrezzato per cani, un camminamento illuminato e privo di barriere architettoniche e persino un truck-bar con licenza per la somministrazione. Più lo spostamento di spogliatoi e servizi igienici mobili, oggi presenti temporaneamente a due passi dai campi da padel ma un domani da collocare vicino all'area di sosta nel rispetto delle normative idrogeologiche. I concessionari, a tal proposito, chiedono al Comune il nulla osta per il trasloco.

Un’area parcheggio all'ingresso del centro sportivo (totalmente rifatta), infine, sarà a disposizione di tutti in orario compatibile con le attività. In più è stata creata una piccola area sosta su corso Moncalieri, all'esterno dell'impianto.

"Padel e non solo"

L'obiettivo dichiarato dei concessionari è quello di creare un centro sportivo che sia anche un luogo di aggregazione e inclusione, con attività pensate per bambini, adulti, anziani, persone con disabilità e studenti delle scuole vicine. Non a caso, il progetto prende ispirazione proprio dalla posizione: una zona verde, silenziosa e facilmente raggiungibile anche a piedi grazie alla passerella Turin Marathon, in un contesto urbano frequentato da scuole, università e uffici.

"Al momento il progetto non è completo - ha spiegato Marco Ferraris, uno dei soci di Framar Snc (la società che ha avviato l'investimento) -. Il padel è solo il punto di partenza ma ciò che ci sta più a cuore è creare un luogo di socialità, benessere e dialogo tra diverse generazioni e realtà”.

La proposta

La proposta prevede inoltre convenzioni per studenti e pensionati, corsi con istruttori qualificati, e collaborazioni con scuole e realtà come il Gruppo Sportivo della Polizia Locale, il Comando Carabinieri di Moncalieri e aziende come Telt e UnipolSai. Tra le iniziative già attuate: il torneo benefico “Padel Charity”, l’adesione all’Ente Csen e la partecipazione al programma “Sportivi per Natura” della Compagnia di San Paolo. In fase di realizzazione anche un progetto dedicato agli amici "due e quattro zampe" con il dottor Diego Rendini medico veterinario comportamentalista e Formatore (Centro di Referenza Nazionale per la Formazione in Sanità Pubblica Veterinaria-Izsler) con incontri periodici programmati per evidenziare che le persone avanti con gli anni o in fase di crescita o con disabilità, con l'aiuto prezioso degli animali possono vivere meglio ed essere incentivati e responsabilizzati.

La proposta, già in fase di formalizzazione con gli uffici competenti del Comune di Torino e della Circoscrizione, si configura come un vero progetto sociale di rigenerazione urbana, che unisce sport, ambiente, salute e comunità.

"Ogni investimento sia pubblico che privato che ha come obiettivi sport, socialità, aggregazione, non può che essere accolto con entusiasmo - così il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano -. La proposta dell'"Asd Promenade Padel Zone" mi pare sia stata accolta con favore dalla Commissione Consiliare Circoscrizionale, presente all'illustrazione progettuale e mira non solo a riqualificare un'area del Fioccardo, favorendo l'interesse pubblico ma a consegnare ai nostri residenti, senza oneri per l'ente, importanti servizi come un'area giochi e un'area cani".