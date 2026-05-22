Alcide De Gasperi: a 70 anni dalla morte, una mostra alla Città Metropolitana

Dal 26 maggio al 15 giugno lo spazio mostra di Città metropolitana di Torino in corso Inghilterra 7 a Torino, ospita la mostra “Servus inutilis. Alcide De Gasperi e la politica come servizio”.

Realizzata in occasione del 70° anniversario della morte dello statista, l’esposizione propone uno sguardo approfondito sulla figura di uno dei padri fondatori della democrazia italiana, rievocandone i valori e gli ideali a ridosso dell’80° anniversario del referendum che sancì la nascita della Repubblica.

La mostra sarà inaugurata martedì 26 maggio alle ore 11 dalla consigliera metropolitana delegata all’Istruzione Caterina Greco e il curatore Paolo Valvo, professore associato di storia contemporanea all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

L’iniziativa, possibile anche grazie alla collaborazione con la Città metropolitana di Torino e al sostegno di Fondazione CRT, va oltre la semplice celebrazione biografica, restituendo l’attualità del pensiero e dei valori di De Gasperi attraverso il racconto del suo impegno civile e politico.

Il percorso espositivo

Dopo una prima introduzione biografica, il percorso accompagna i visitatori attraverso cinque sezioni tematiche che intrecciano documenti d’archivio, manifesti storici e fotografie d’epoca.

La prima Dalla pazienza alla speranza ripercorre i vent’anni di emarginazione vissuti da De Gasperi durante il fascismo e mette in luce la pazienza come virtù democratica negli anni successivi di governo.

La sezione Libertà politica e giustizia sociale approfondisce il binomio centrale del suo pensiero, illustrandone l’evoluzione e le modalità di attuazione nella stagione riformista che caratterizzò i suoi esecutivi.

Il percorso prosegue con Costruire la pace, dedicata alla visione internazionale dello statista, impegnato nella costruzione di un nuovo ordine fondato sul diritto internazionale e su relazioni pacifiche tra i popoli.

Nella sezione La nostra Patria Europa emerge invece il ruolo di De Gasperi come pioniere dell’integrazione europea, anche attraverso il progetto della Comunità Europea di Difesa.

Chiude l’esposizione la sezione Uomo unito che restituisce la dimensione privata e la coerenza spirituale che hanno accompagnato l’intera esperienza pubblica dello statista.

Orari di apertura

La mostra resta aperta al pubblico ad ingresso libero dal lunedì al venerdì, con orario continuato, dalle 08.30 alle 18.30 e il sabato dalle 08.30 alle 12.30.