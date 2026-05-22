The Phair: due acquisizioni per Gam e Castello di Rivoli dalla Fondazione Arte CRT

In occasione dell’edizione 2026 di The Phair, la Fondazione Arte CRT ha disposto l’acquisizione di due nuove opere, destinate ad ampliare la propria collezione d’arte, concessa in comodato d’uso alla GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino e al Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea. Un patrimonio che continua così a essere messo a disposizione delle istituzioni museali, dei visitatori e della collettività.

L’acquisizione, effettuata attraverso uno stanziamento finale di 14.000 euro, rappresenta da un lato una conferma della fiducia della Fondazione nella qualità curatoriale di The Phair, delle gallerie partecipanti e delle opere presentate, e, dall’altro, ribadisce la volontà di consolidare e sviluppare il nucleo fotografico della collezione, considerato oggi un ambito centrale del patrimonio artistico della Fondazione. Le opere saranno affidate in comodato gratuito alla GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino.

Le opere acquisite sono due lavori di Paolo Gioli, selezionate dalla direttrice della GAM, Chiara Bertola, insieme ai conservatori Elena Volpato e Fabio Cafagna, con la seguente motivazione: «La GAM è felice di accogliere in collezione, grazie alla acquisizione della Fondazione Arte CRT, due opere uniche di Paolo Gioli della serie Luminescenti, 2007. Questa scelta consente di dare rappresentazione del lavoro di uno tra i fotografi sperimentali più rilevanti del Novecento, non ancora presente nella collezione CRT e nelle raccolte della GAM. Le due opere, realizzate attraverso l'incandescenza di lastre fosforescenti impresse su polaroid, danno una lettura fantasmatica di frammenti scultorei antichi. Con questa serie Gioli ha saputo rinnovare la lunga relazione che lega la fotografia alla scultura e il sogno fotografico di riaccendere la vita nelle effigi pietrificate. La loro presenza in collezione CRT apre un dialogo con opere di natura affine come Roman Boy di Mimmo Jodice».

«Con il sostegno a The Phair, la Fondazione Arte CRT rinnova la propria attenzione verso la fotografia, un medium capace di raccontare il presente e di interpretare le trasformazioni culturali e sociali del nostro tempo. Le nuove acquisizioni destinate alla GAM confermano la volontà della Fondazione di contribuire concretamente alla crescita del patrimonio pubblico e di sostenere la diffusione e l’accessibilità della cultura. Crediamo che iniziative come The Phair siano fondamentali per rafforzare il ruolo di Torino come città di ricerca e di sperimentazione nel panorama artistico contemporaneo», dichiara Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, presidente della Fondazione Arte CRT.