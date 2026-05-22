Urbanophonia: torna il festival musicale sulla Pista 500

Parte domani la seconda edizione di URBAPHONIA: il festival torna il 23 e 24 maggio sulla Pista 500 della Pinacoteca Agnelli. Il progetto, curato da Recall, si consolida e l’edizione 2026 raddoppia: due giorni di programmazione che intrecciano musica, talk, aree dedicate alla socialità e spazi food & beverage. Come nel 2025, l’ingresso è gratuito: una scelta precisa, portata avanti per aprire il progetto a un pubblico il più ampio e trasversale possibile.

Nel corso delle due giornate, la Pista 500 si trasforma in un ambiente articolato su due stage affiancati dal portale sonoro sviluppato dall'artista Neuf Voix, un’esperienza immersiva che accompagna il pubblico lungo il percorso della Pista.

L’intera programmazione ruota intorno al concept che dal 2025 guida URBAPHONIA: THE CITY GENERATES SOUND. SOUND GENERATES THE CITY. Il progetto nasce dal desiderio di utilizzare il suono come chiave di lettura e attivazione dello spazio urbano, mettendo in dialogo architettura, luoghi e pratiche di aggregazione, comunità. La scelta della venue è naturalmente centrale: la Pista 500 non è solo una location, ma parte attiva dell’esperienza.

Il concept prende forma attraverso tutta la programmazione: dalla lineup ai talk, fino ai partner e ai soggetti coinvolti nel progetto (dal food & beverage alla direzione artistica), attivando la città non come sfondo ma come parte integrante del festival, in un sistema di collaborazioni che parte dalla dimensione locale e si apre a connessioni più ampie, come con la media partnership con la palestinese Radio Alhara.

La lineup di URBAPHONIA mette in dialogo artisti italiani e internazionali, ricerca sonora, elettronica e sperimentazione. Tra i nomi in programma Ben Vince, compositore e sassofonista britannico tra jazz contemporaneo ed elettronica, Cooly G, figura chiave della scena Hyperdub e del suono UK bass, Canzonieri, progetto di Emiliano Maggi e Cosimo Damiano tra strumenti acustici, elettronica e costruzione visiva, insieme agli artisti della label torinese Gang of Ducks con Heith, XIII ed Eter Dex. Completano la lineup Eddie Dark, helen island, Maara, Michele Di Martino, PALINDROME, Sam Sala, Sandra Mason e WOC.

Domenica lo stage dedicato al soundsystem ospiterà inoltre takeover curati da realtà torinesi come Sintetica, RBL e Italia90.

Completa il programma il talk While You Were Sitting Still a cura di Lucia Rebolino e Riccardo Petrini, dedicato ai temi della simulazione e degli ambienti sintetici generati dall’intelligenza artificiale.

Tra i partner del progetto anche Wonder Cabinet e Radio Alhara, realtà culturali indipendenti con base a Betlemme: una selezione di performance sarà trasmessa sulla radio, creando una connessione culturale tra Torino e la Palestina.



