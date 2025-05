Rifiuti, a Moncalieri scoperta l'ennesima discarica a cielo aperto

Il problema degli abbandoni indiscriminati di grosse quantità di rifiuti continua a Moncalieri, con episodi che si ripresentano con preoccupante continuità. Nonostante le telecamere e le fototrappole abbiano già consentito di arrivare a scovare i cosiddetti 'furbetti dei rifiuti'.

Ultimo caso in zona Carpice

L'ultimo caso si è registrato nei giorni scorsi in zona Carpice, già teatro in passato di altri momenti di assoluta inciviltà. Una discarica a cielo aperto in cui è stato lasciato di tutto e di più, che ha scatenato la rabbia dei residenti per la pericolosità ed i rischi legati anche all'ambiente.

Monta la rabbia dei residenti

Un maxi abbandono di rifiuti figlio della maleducazione e del poco senso civico di chi non rispetta le elementari regole della raccolta differenziata. Un guaio causato da pochi che però crea conseguenze dannose per molti.