Commercio e artigianato, a Giaveno una vetrina unica per il territorio

Giovedì 28 maggio alle ore 20.30, presso la Sala Consiglio Luigi Cugno di Palazzo Asteggiano, è stato fissato un incontro rivolto a commercianti, artigiani e aziende agricole del territorio per presentare il progetto del “Negozio del Distretto”, una nuova iniziativa del Distretto del Commercio di Giaveno pensata per valorizzare le attività economiche locali e creare nuove opportunità di promozione condivisa.

Il progetto rappresenta uno degli interventi finanziati dalla Regione Piemonte e co-finanziati dall’amministrazione nell'ambito del programma strategico presentato al bando regionale lo scorso anno e nasce con l'obiettivo di offrire alle imprese giavenesi uno spazio fisico dove raccontarsi, esporre i propri prodotti e raggiungere nuovi clienti.

L'intervento prevede la messa a disposizione di un locale di proprietà comunale, che diventerà una vera e propria vetrina collettiva del territorio. Al suo interno potranno essere ospitate a rotazione più attività commerciali, artigianali e agricole che avranno l'opportunità di promuoversi e presentare le proprie eccellenze.

Il “Negozio del Distretto” è stato concepito come uno spazio aperto e inclusivo, capace di dare visibilità sia alle attività del centro cittadino sia a quelle situate nelle frazioni e nelle zone periferiche del comune. Potrà rappresentare una risorsa preziosa per chi non dispone di uno showroom o di uno spazio espositivo dedicato, o semplicemente per chi vuole collaborare con altre imprese del territorio creando percorsi e proposte comuni.

L'obiettivo non è soltanto quello di offrire uno spazio espositivo, ma di favorire la nascita di una rete tra operatori economici diversi, mettendo in relazione commercio, artigianato e produzioni agricole locali in un luogo capace di raccontare l'identità e le eccellenze di Giaveno.

L'incontro del 28 maggio sarà quindi un momento di confronto e partecipazione durante il quale verranno raccolti suggerimenti, idee e proposte utili a definire il funzionamento dello spazio, le modalità di utilizzo e le future attività di promozione.