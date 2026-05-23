Inflazione, ad aprile a Torino i prezzi sfiorano il +1% (in un anno salgono del 2,5%)

Nel mese di aprile l'inflazione sotto la Mole ha visto una crescita dello 0,9% rispetto al mese precedente e una variazione del +2,5% rispetto al mese di aprile 2025. I prezzi dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto segnalano +1,1% sul mese precedente e +4,1% su aprile 2025. I prezzi dei prodotti a media frequenza d’acquisto segnalano una variazione del +1,2% rispetto al mese di marzo 2026 e del +2,0% rispetto all’anno precedente. I prezzi dei prodotti a bassa frequenza d’acquisto segnalano una variazione del invariato rispetto al mese precedente e una variazione del +1,3% rispetto a aprile 2025.

Nella tipologia di prodotto dei beni si rileva +1,1% su base congiunturale e +3,2% su base tendenziale. I prodotti in rilevazione hanno subito queste variazioni: Beni Alimentari +0,5% sul mese precedente e +1,1% sull’anno precedente, Beni Energetici +4,7% sul mese precedente e +12,9% sull’anno precedente, Tabacchi +0,7% sul mese precedente e +4,1% sull’anno precedente, Altri Beni invariato sul mese precedente e +0,5% sull’anno precedente.

Nella tipologia di prodotto dei servizi si registra +0,7% su base congiunturale e +2,0% su base tendenziale. Sono state riscontrate le seguenti variazioni:

Servizi relativi all’Abitazione +0,2% sul mese precedente e +2,9% sull’anno precedente, Servizi relativi alle Comunicazioni invariato sul mese precedente e -2,5% sull’anno precedente, Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona +1,0% sul mese precedente e +2,6% sull’anno precedente, Servizi relativi ai Trasporti +1,8% sul mese precedente e +1,3% sull’anno precedente,

Servizi vari invariato sul mese precedente e +1,0% sull’anno precedente.

L’inflazione di fondo al netto degli energetici e degli alimentari freschi segnala +0,2% rispetto al mese precedente e +1,3% rispetto all’anno precedente.