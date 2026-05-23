Incroci pericolosi in San Donato e Parella, previsti interventi per dire "Stop"

Nuova segnaletica in via San Donato e tra via Zumaglia e via Medici

Stop agli incroci pericolosi in San Donato e Parella. Letteralmente e metaforicamente. Sono infatti previsti alcuni interventi di miglioramento su tre intersezioni pericolose, per migliorare la visibilità degli automobilisti, dopo che sono avvenuti alcuni incidenti anche gravi.

Il brutto incidente dello scorso 4 marzo

L'ultimo in ordine di tempo è stato il brutto incidente del 4 marzo tra via Giacomo Medici e via Zumaglia, che ha visto un'auto ribaltarsi alle ore 17 in seguito a uno scontro tra due veicoli, con due persone ferite nell'incidente.

Già in passato, per migliorare la visibilità di chi si immette da via Zumaglia in via Medici, era stato vietato il parcheggio in prossimità dell'incrocio. "Purtroppo questo non ha risolto la situazione" ha commentato il consigliere della Circoscrizione 4 Carlo Morando, che ha presentato una proposta di mozione per risolvere definitivamente la criticità.

Le ipotesi allo studio

L'ipotesi è di trasformare il "dare precedenza" in uno stop, così da costringere le auto a controllare con più attenzione, e di realizzare un dissuasore di velocità. Il coordinatore alla viabilità Marcello Badiali ha confermato che le ipotesi sono in studio, e anche che probabilmente sarà migliorata la segnaletica che indica la presenza di bambini nel tratto di via Zumaglia prima di via Medici, dove sorge la scuola primaria Calvino.

In via San Donato sono invece due i punti critici, segnalati con due interpellanze dai consiglieri di Forza Italia Walter Caputo e Felice Scavone. All'altezza con via Balbis c'è un dehor vetrato che limita la visibilità di chi si immette in via San Donato, mentre all'incrocio con via Martinetto e via Pinelli la mancanza di uno specchio parabolico e le auto in sosta in prossimità dell'incrocio - spesso al di fuori delle strisce - rendono questa intersezione di difficile lettura.

Le difficoltà riscontrate

Infatti, chi gira a sinistra in via Pinelli provenendo da via Martinetto, spesso taglia l'incrocio senza dare precedenza a chi proviene da via San Donato, che invece avrebbe la precedenza. Via Martinetto è a senso unico fino a quell'incrocio, dove diventa a doppio senso soltanto per pochi metri, proprio per permettere la svolta in via Pinelli di chi arriva da via San Donato.

"Ringrazio i consiglieri che hanno segnalato le criticità - ha commentato Badiali - perché abbiamo fatto sopralluoghi e sono tutte criticità reali. In via Martinetto, più che uno specchio parabolico gli uffici della Città stanno progettando di rifare la segnaletica orizzontale, in modo da rendere evidente la presenza di due corsie". In quel punto sarà rifatto anche il marciapiede, come segnalato dal presidente di Circoscrizione Alberto Re. L'intervento è stato inserito nella manutenzione ordinaria.

Le fognature di Parella

Un ultimo intervento sarà effettuato sempre in Parella, ma interesserà le fognature. Come segnalato da tempo da Carlo Morando, in strada Antica di Collegno, al civico 180 che interessa numerosi interni, sono assenti le caditoie. Questo provoca allagamenti, in caso di forti piogge, ed è per questo che Smat ha risposto alla segnalazione comunicando che estenderà la fognatura anche a quel tratto di strada.