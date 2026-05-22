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Viabilità e trasporti | 22 maggio 2026, 12:33

Erba alta alle rotonde di Osasco: dopo il trattore, entra in azione l’Anas

L’intervento è stato svolo nei giorni scorsi lungo la strada statale 589 dei Laghi di Avigliana

Erba alta alle rotonde di Osasco: dopo il trattore, entra in azione l’Anas

È stata tagliata nei giorni scorsi dall’Anas l’erba delle rotonde di Osasco. Tra gli automobilisti e in paese, l’esasperazione per l’erba alta era tale da indurre un agricoltore a salire sulle rotonde con il trattore, per sfalciarla autonomamente.

Nei giorni successiviv, l’Anas aveva cominciato a tagliare l’erba negli svincoli e nelle cuspidi.

“Come da previsioni, lo sfalcio dell’erba sulla strada statale 589 dei Laghi di Avigliana è iniziata lunedì 18. Le attività sono partite da Barge – spiega l’Anas –. In questo momento la squadra ha raggiunto il Pinerolese e stanno procedendo verso nord”.

Elisa Rollino

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