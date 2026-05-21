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Politica | 21 maggio 2026, 14:52

Tram 12, niente buone nuove: il progetto resta in trattativa con il Ministero

L'assessore Foglietta: “Nessuna novità, siamo nella fase di confronto sulle risorse”

La futura linea 12

La futura linea 12

"Niente buone, buone nuove" recita un antico proverbio. Che però non vale però per la futura linea tram 12, destinata a collegare il centro città con Madonna di Campagna usufruendo del canalone di via Saint Bon. Da tempo va avanti un confronto acceso tra il Comune di Torino e il Ministero dei Trasporti, chiamato a confermare o riassegnare le risorse necessarie per avviare l’opera.

Al momento però, come chiarito dall'assessore alla Mobilità di Palazzo Civico, Chiara Foglietta a margine di un sopralluogo al Gerbido, "non ci sono novità: siamo nella fase di trattativa con il Ministero". Intanto per il prossimo 25 maggio (alle 18 presso Impresa & Territorio in via Cesalpino) è stata convocata un'assemblea pubblica. Che segue la "scazzottata" politica della scorsa settimana in Circoscrizione 5.

Un'occasione per fare il punto della situazione. "Io ho accolto - ha ribadito Foglietta -, la richiesta della cittadinanza di non bucare la Spina: i 220 milioni per l'opera del fondo per il "Trasporto Rapido di massa" sono legati al recupero del Trincerino".

Cinzia Gatti

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