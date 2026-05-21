Tram 12, niente buone nuove: il progetto resta in trattativa con il Ministero

"Niente buone, buone nuove" recita un antico proverbio. Che però non vale però per la futura linea tram 12, destinata a collegare il centro città con Madonna di Campagna usufruendo del canalone di via Saint Bon. Da tempo va avanti un confronto acceso tra il Comune di Torino e il Ministero dei Trasporti, chiamato a confermare o riassegnare le risorse necessarie per avviare l’opera.

Al momento però, come chiarito dall'assessore alla Mobilità di Palazzo Civico, Chiara Foglietta a margine di un sopralluogo al Gerbido, "non ci sono novità: siamo nella fase di trattativa con il Ministero". Intanto per il prossimo 25 maggio (alle 18 presso Impresa & Territorio in via Cesalpino) è stata convocata un'assemblea pubblica. Che segue la "scazzottata" politica della scorsa settimana in Circoscrizione 5.

Un'occasione per fare il punto della situazione. "Io ho accolto - ha ribadito Foglietta -, la richiesta della cittadinanza di non bucare la Spina: i 220 milioni per l'opera del fondo per il "Trasporto Rapido di massa" sono legati al recupero del Trincerino".