Via Calandra, inaugurata la nuova aiuola dedicata all’ambiente e alla cultura

In una giornata in cui la primavera ha deciso di mostrarsi nel suo lato migliore, il gruppo di Cittadinanza Attiva Tsp di via Calandra ha dato vita a un’iniziativa dal forte valore simbolico e ambientale, nell’ambito del Festival del Verde 2025. Protagonista, una passeggiata ecologica partita dai Giardini Cavour e terminata nel cortile interno del civico 17 di via Fratelli Calandra.

A guidare l’evento è stato un gruppo di cittadini attivi e appassionati di ecologia urbana, con il supporto di studiosi, esperti e rappresentanti delle istituzioni.

Scienza e natura

La camminata è stata arricchita da diversi interventi scientifico-divulgativi. Ha aperto l’incontro la professoressa Paola Bonfante, docente di Biologia Vegetale all’Università di Torino, che ha sottolineato il ruolo fondamentale della flora urbana nel mantenere equilibrio ecologico e benessere sociale.

A seguire, Daniele Alemanno, esperto di api selvatiche, ha ricordato come proprio le aree verdi, anche le più piccole, siano cruciali per la sopravvivenza dell’entomofauna in città. In particolare, ha lanciato un appello per la realizzazione di un corridoio ecologico urbano tra Via Calandra e i Giardini Cavour, pensato per proteggere le api selvatiche e favorire la biodiversità in città.

Un nuovo spazio verde

Punto culminante dell’iniziativa è stata l’inaugurazione della nuova aiuola realizzata all’inizio di via Calandra. Presenti per l’occasione l’assessore al Verde Pubblico Francesco Tresso, la presidente della Circoscrizione 1 Cristina Savio, Elena Schioppa, promotrice dell’evento, e Giulio Taurisano di Torino Spazio Pubblico.

La nuova aiuola va ad aggiungersi a quella già realizzata l’anno scorso dalle volontarie Tsp all’incrocio tra corso Vittorio Emanuele II e via Calandra, e che presto sarà intitolata a Paola Lombroso Carrara, pedagoga, giornalista e pioniera dell’editoria per ragazzi in Italia. Figura antifascista di grande spessore culturale, Lombroso fu l’ideatrice nel 1908 del celebre Corriere dei Piccoli.