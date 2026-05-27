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Attualità | 27 maggio 2026, 16:36

Stefano Lo Russo nominato nel nuovo Advisory Board dell'OECD Global Forum on local development

Il sindaco ha preso parte ai lavori dell’Organizzazione globale per la cooperazione e lo sviluppo economico a Maastricht

Stefano Lo Russo nominato nel nuovo Advisory Board dell'OECD Global Forum on local development

Il sindaco Stefano Lo Russo ha preso parte oggi ai lavori del Forum annuale dell’OECD, l’Organizzazione globale per la cooperazione e lo sviluppo economico, in programma a Maastricht, nei Paesi Bassi, e dedicato al tema “Commercio globale, opportunità locali: posti di lavoro, competenze e imprenditorialità oltre i confini”.

Il Forum affronta temi centrali per il futuro delle città e dei territori, tra cui transizione industriale, innovazione tecnologica, intelligenza artificiale, competenze, sostenibilità e nuove dinamiche del commercio globale. Torino porta al tavolo internazionale la sua esperienza di città industriale in trasformazione, impegnata a coniugare innovazione, manifattura avanzata, inclusione sociale e sviluppo sostenibile.

“Le città hanno un ruolo sempre più importante nell’affrontare le grandi trasformazioni economiche e sociali – dichiara il sindaco Lo Russo -. Torino vuole contribuire a questo confronto internazionale condividendo le politiche e le pratiche operative che sta portando avanti con determinazione sul fronte dell’innovazione, delle competenze e della transizione industriale, ma anche accogliendo nuove idee e collaborando con altre città nel mondo in un’ottica di sviluppo condiviso. Siamo al centro di una stagione di grande trasformazione e siamo certi che questa esperienza possa rappresentare un’opportunità preziosa per rendere la nostra città sempre più competitiva e al centro di una rete internazionale”.

Nel corso dell’evento, il Sindaco è entrato a far parte del nuovo Advisory Board dell’OECD Global Forum on Local Development, la piattaforma internazionale promossa dall’Organizzazione dedicata ai temi dello sviluppo locale, del lavoro e della trasformazione economica dei territori.  L’Advisory Board ha il compito di contribuire all’individuazione delle priorità strategiche del Forum, favorendo il dialogo tra istituzioni, città, imprese e organizzazioni internazionali sulle grandi trasformazioni economiche e sociali in corso. 

Il Sindaco, vicepresidente Anci con delega alle Politiche comunitarie e internazionali, era già stato indicato come Vice Chair del comitato direttivo degli “OECD Champion Mayors”, un gruppo ristretto di sindaci dei Paesi membri dell'organizzazione internazionale chiamati a fornire spunti e competenze su tematiche locali e priorità nazionali. Oggi la nomina in rappresentanza dei sindaci dei paesi afferenti all'OECD nel nuovo Board del Forum, che nasce con l’obiettivo di rafforzare il collegamento tra le strategie internazionali e la loro applicazione concreta nei territori.


 

comunicato stampa

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