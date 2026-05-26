Evergreen Fest 2026: Giobbe Covatta, Queen of Saba, Statuto, Serra Yilmaz tra gli ospiti dell'11^ edizione

Evergreen Fest 2026, tutto pronto per l'11^ edizione della rassegna ideata da Tedacà.

Dal 4 giugno al 19 luglio, la manifestazione propone 46 giornate di concerti, spettacoli, laboratori, proiezioni film, silent dj set e molti altri appuntamenti. Anche quest’anno il Festival darà spazio ad artisti locali e nazionali, saliranno sul palco: Giobbe Covatta, Francesco Baccini, Andy Bluvertigo & Eugene, Sano Business, Serra Yilmaz, Vladimir Luxuria, Tun feat. Dub Fx, Queen of Saba, Statuto, Simone Bernini, Daiana Lou, Luca Morino & VooDoo Folk Orkestra, Davide D’urso, Aquario, Casa Beat, SantiBringanti Teatro e molti altri artisti e artiste.

In questa edizione, il Festival inaugura giovedì 4 giugno, ore 21.30, con il concerto della VocalBoutique intitolato Storie di donne al profumo di caffè, musica contemporary a-cappella per celebrare l’armonia fra le persone e la forza femminile.



Anche quest’anno Evergreen Fest si svolge nella cornice del Parco della Tesoriera di Torino.Tutti gli appuntamenti sono gratuiti.

Per info e programma completo: https://evergreenfest.it/