‘Cuore Matto’ nell’Arena Antilia per Istantanea a Macello

Appuntamenti nelle scuole e tre giorni di spettacoli, laboratori e musica dal vivo per l’edizione 2026 di Istantanea, che per la prima volta non si terrà a Cavallermaggiore, bensì a Macello, alla scuola di circo Pirilampo.

“Il nostro legame con Cordata For nasce nel 2018 quando Ilaria Bessone, la presidente di Pirilampo, che sarebbe poi nata ufficialmente nel 2021, inizia a collaborare con la compagnia, occupandosi di progettazione culturale e in seguito della progettazione di Istantanea a Cavallermaggiore – spiegano da Pirilampo –. L’esigenza emersa nel 2025 e legata a motivi tecnici di spostare la rassegna da Cavallermaggiore ha incontrato il nostro desiderio di ampliare l’offerta culturale e in particolare di spettacoli di circo contemporaneo sul territorio pinerolese”.

La scuola ha sede, sin dalla sua nascita, alla cascina ‘Ai Carlot’, in Regione Faule 7, e attualmente conta circa 200 persone socie e 100 allieve e allievi dai 3 ai 90 anni, nelle discipline di equilibrismo, acrobatica e giocoleria, con un direttivo composto da 6 persone tra i 22 e i 42 anni. Il loro obiettivo è quello di diffondere la passione per questa forma di spettacolo dal vivo sul territorio, ma anche di creare occasioni di aggregazione e condivisione a partire da arte e cultura.

Per questo, dopo la partecipazione di un gruppo di giovani allievi a Istantanea 2025, si è deciso di contribuire all’organizzazione dell’edizione di quest’anno, tra l’altro accogliendola nei propri spazi.

Dopo i primi incontri riservati alle scuole di mercoledì 27 a Pinerolo e giovedì 28 a Luserna per lo spettacolo di Giulio Lanzafame, ‘Yes Land’, dedicato alle nuove generazioni, l’Arena Antilia di Pirilampo aprirà le porte a tre giorni di acrobazie, musica e giocoleria.

Venerdì 5 giugno si inizierà alle 19 dal ‘Cuore Matto’, di e con Simona Mezzapesa, in cui tra acrobazie aeree e poesia, Selvaggia guiderà gli spettatori in un viaggio emozionante attraverso le diverse fasi dell’amore, adatto a tutte le età. Seguiranno Dj Warra, dei numeri degli insegnanti di Pirilampo e alle 21 il ‘Circo Palacinca’, spettacolo di ChienBarbu Mal Rase con giocoleria e acrobatica

Sabato 6 giugno, dopo la festa dei bambini alle 17 a cura di Pirilampo, aperta a tutti, si potrà assistere gratuitamente a ‘Il viaggio di Ulligulli e Melatonta’, di e con giovani studenti Pirilampo. Seguiranno l’aperitivo con accompagnamento musicale Trio Girico e, alle 21, la proiezione del documentario ‘Sospesi – Un viaggio nel cuore del circo contemporaneo italiano’ e il talk con Francesco Sgrò. Concluderà la serata il dj set.

Domenica 7 giugno alle 16,30 è previsto il laboratorio di circo

a cura di Pirilampo, aperto a tutti. Alle 17,30 sarà il momento di ‘Tra le scatole’, in cui il clown Giulio Lanzafame tra giocoleria, musica e corda molle, trascinerà il pubblico in un viaggio caotico. Dopo l’aperitivo e la festa finale con performance degli allievi, alle 19,30 inizierà ‘What to do now?’

con Francesco Sgrò, Luca Quaia, Pino Basile, artisti che, tra musica e circo, intrecceranno una conversazione scenica fatta di sogni, idee e gioco

Il Festival ha il sostegno di Ministero della Cultura, Regione, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, e il patrocinio del Comune. Sebbene gli spettacoli nell’arena siano a pagamento con biglietto intero 8 euro e ridotto 5 euro, è prevista la modalità a offerta libera per chi si trova in difficoltà economica. Tutte le attività collaterali in giardino, come concerti, dj set e laboratori sono a ingresso gratuito. In caso di maltempo, gli eventi si svolgeranno alla palestra di Pirilampo. I biglietti sono acquistabili su Piemonte Ticket o in loco.