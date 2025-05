Fecondazione assistita, in Piemonte 700 coppie in attesa della prima visita

Dal 30 dicembre scorso la procreazione medicalmente assistita è stata inserita nel Lea. É diventata cioè una prestazione che tutte le Regioni sono obbligate a fornire ai cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di un ticket: si va dai 100 ai 300 euro, contro le tariffe private che partono dai 5 mila euro.

700 coppie in attesa

Al momento sono 700 le coppie in attesa della prima visita per la fecondazione assistita nelle strutture sanitarie del Piemonte. "Il primo passo che dovrebbe avviare - per coppie infertili, sterili o con malattie geneticamente trasmissibili, eterosessuali - il percorso per la materialità, si trasforma in una sorta di calvario tra attese, burocrazia e costi insostenibili".

A dirlo è la consigliera regionale del Pd Nadia Conticelli, che oggi ha interrogato l'assessore alla Sanità Federico Riboldi sulla procreazione medicalmente assistita. L'attesa per la fecondazione può arrivare fino a due anni, con una media attuale di 37 anni.