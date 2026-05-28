Guida auto sequestrata e va in escandescenza al posto di blocco

Viaggiava su un’auto sequestrata a causa di varie vecchie infrazioni. Quando gli agenti della Polizia locale di Luserna San Giovanni l’hanno fermato è andato in escandescenza, aggredendoli verbalmente, tanto che è stato necessario l’intervento dei carabinieri. È accaduto questa mattina (giovedì 28 maggio) lungo la strada provinciale 161, all’altezza del cimitero, durante i controlli sulla circolazione stradale svolti con l’ausilio dei varchi.

“Dalle 9 alle 12 i miei colleghi hanno fermato tre auto che viaggiavano con assicurazione scaduta e una addirittura sotto sequestro. Dal nostro punto di vista si tratta di un numero sopra la media di mezzi non in regola” sottolinea il comandante della Polizia locale di Luserna San Giovanni, Massimo Chiarbonello. I conducenti nella maggior parte dei casi avevano lasciato scadere l’assicurazione da alcune settimane e sono tutti residenti in zona. Uno dei fermati però è andato in escandescenza durante i controlli: “Ha aggredito verbalmente i colleghi tanto che sono intervenuto in loro appoggio assieme ai carabinieri di Bricherasio. Siamo quindi riusciti a calmarlo” rivela. Si tratta di un residente in bassa valle che continuava a guidare la sua auto malgrado fosse stata posta sotto sequestro.