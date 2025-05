Manifattura Tabacchi: sgombero degli occupanti dalle prime luci dell'alba [FOTO]

Sgombero in corso alla Manifattura Tabacchi: a partire dalle prime luci dell'alba sono iniziate le operazioni per liberare l'ex sito industriale di Regio Parco. Sul posto un ingente dispiegamento di Polizia Municipale, Carabinieri e Polizia.

Le segnalazioni

Nell'ultimo mese i residenti di questo angolo di Torino nord segnalavano un via via di persone nordafricane nel complesso: extracomunitari che entravano nella vecchia fabbrica alla sera probabilmente per dormire, per poi uscire all'alba.

Una problematica raccolta dalla Città durante gli ultimi incontri di quartiere. Da qui la necessità dello sgombero, anche perché all'interno dell'ex Manifattura venivano tenuti diversi cani, anche cuccioli.





Animali che scorrazzavano liberi nel cortile, dormendo in mezzo agli stracci ed immondizia: i Civich sono quindi intervenuti per verificare le condizioni dei quattro zampe. Sul posto è arrivato l'assessore alla Polizia Municipale Marco Porcedda.

Gli operai stanno murando gli accessi per evitare ulteriori future intrusioni.



"L’intervento condotto dagli agenti della Sezione 6^ e quelli del nucleo cinofili - commenta l'assessore alla Sicurezza, Marco Porcedda - con il supporto della Squadra cattura del Canile municipale di Torino, è stato fondamentale non solo per permettere le operazioni di sgombero messe in atto dalle forze dell’ordine garantendo la sicurezza degli operatori ma anche per la salvaguardia dei cani che sono stati approcciati e gestiti in maniera eccellente".

"Stanno bene e sono stati affidati al canile sanitario della città dove saranno custoditi in attesa delle decisioni di legge", ha concluso.