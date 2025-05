Blitz al campo nomadi di Settimo Torinese: i carabinieri scoprono numerose costruzioni abusive e sequestrano alcuni esplosivi

Abusi edilizi, ma anche esplosivi pericolosi sequestrati. Hanno trovato di tutto, i carabinieri che nelle scorse ore sono intervenuti con un blitz all'interno del campo nomadi di Settimo Torinese. I militari, accompagnati dagli agenti della Polizia locale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in via Regione Cravero, effettuando anche alcune perquisizioni presso le abitazioni.



Insieme al personale dell’Ufficio Tecnico del Comune, è stato possibile accertare la costruzione abusiva di un’unità abitativa, già arredata e destinata a ospitare alcune persone già trovate all'interno, di un locale adibito a magazzino e di un’area in fase di costruzione comprensiva di capannone di circa 240 metri quadrati.



Durante le perquisizioni, inoltre, i carabinieri hanno trovato nella disponibilità di una giovane ventiseienne materiale artigianale con carica esplosiva - una “cipolla” e cinque

“candelotti” - subito sottoposti a sequestro. La donna è stata denunciata per “detenzione illegale di materiale esplosivo”.



Due uomini e due donne, infine, già noti alle Forze dell’Ordine, sono stati denunciati per “costruzione abusiva di manufatti” e “lottizzazione abusiva”.