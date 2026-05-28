Mattarella nomina i nuovi Cavalieri del Lavoro: c'è anche il torinese Giorgio Marsiaj

C'è anche Giorgio Marsiaj, ex presidente dell'Unione Industriali di Torino e oggi vicepresidente nazionale di Confindustria, tra i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro nominati oggi dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, di concerto con il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida.



Ma l'esponente del mondo produttivo torinese (auto e aerospazio, in particolare) non è il solo a rappresentare il Piemonte. Ci sono anche i cuneesi Matterino Dogliani, industria costruzione infrastrutture e Ambrogio Invernizzi, agricoltura produzione lattiero casearia. Con loro, anche Giacomo Ponti, a rappresentare l'industria alimentare e il Novarese.



"Congratulazioni e grazie ai quattro piemontesi insigniti dal presidente Mattarella del titolo di Cavalieri del Lavoro". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, sui nuovi Cavalieri del Lavoro nominati dal Presidente della Repubblica. "Queste nomine sono per noi un grande orgoglio e desidero congratularmi con i nuovi cavalieri per questo importante riconoscimento – dichiara il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio - Insieme al Veneto siamo la regione più rappresentata, a conferma della grande tradizione imprenditoriale della nostra terra che può contare su famiglie e imprese che hanno dedicato e dedicano la vita alla propria attività facendo crescere il nostro territorio e portando avanti storie di successo e di passione. A loro va la nostra riconoscenza per quanto hanno fatto e quanto continueranno a fare, e anche il nostro incoraggiamento affinché, insieme ai loro collaboratori, possano continuare a portare alto in Italia e nel mondo il saper fare e la capacità di impresa del nostro Piemonte".

“Sono e siamo molto contenti per la nomina di Giorgio Marsiaj a Cavaliere del Lavoro, che arriva a pochi giorni dalla sua elezione a Vicepresidente di Confindustria. L’energia che esprime con la Sabelt e che dedica alla nostra associazione sono ben rappresentate da queste importanti onorificenze. Insieme a lui altri tre imprenditori piemontesi oggi sono diventati Cavalieri del Lavoro: Matterino Dogliani, Ambrogio Invernizzi e Giacomo Ponti. I quattro piemontesi appartengono a settori diversi, dall’automotive all’agroalimentare passando per le infrastrutture, ma sono accomunati da una comune volontà di innovazione e crescita delle loro imprese che sanno portare in tutto il mondo la qualità del Made in Piemonte”, aggiunge Marco Gay, presidente dell’Unione Industriali di Torino.