Maxi intervento di riqualificazione per le case Atc: via ai lavori su facciate, cortili e impianti

Questa mattina il Presidente dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, Maurizio Pedrini, ha incontrato il comitato inquilini del complesso di corso Salvemini 25, composto da cinque palazzine che ospitano 320 alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà della Città di Torino e gestiti da Atc.

Un’occasione importante di confronto diretto tra istituzioni e cittadini, durante la quale Pedrini ha sottolineato “il ruolo fondamentale che il comitato svolge nella rappresentanza delle istanze degli inquilini e nella mediazione con l’Agenzia, in un proficuo rapporto di scambio reciproco”.

I primi due cantieri

Nel frattempo, nel complesso sono già in corso due interventi di manutenzione straordinaria destinati a migliorare la vivibilità e la sicurezza degli spazi abitativi. Il primo riguarda le facciate di testa degli edifici agli interni 13, 14, 15 e 16, dove è previsto il rifacimento completo con rimozione dei rivestimenti esterni (“piastrelloni”) e installazione di un cappotto termico per l’efficientamento energetico. L’intervento dovrebbe concludersi entro giugno 2025.

Parallelamente, è stato avviato un importante cantiere sulle aree esterne del complesso, affidato all’impresa Edilmar, con una durata prevista di circa un anno. I lavori interesseranno: il rifacimento totale della pavimentazione dei cortili e dei marciapiedi perimetrali, con livellamento degli avvallamenti e riasfaltatura, la sostituzione di tutti i cancelli carrai e pedonali, il rifacimento della rete idrica interrata per l’adduzione dell’acqua fredda sanitaria, l’installazione di un nuovo sistema di alimentazione per la rete idrica della centrale termica la bonifica e smantellamento della vecchia centrale termica, con relativo sezionamento dell’impianto e la sostituzione delle porte di accesso alle cantine e delle porte antincendio al piano terra.

Le facciate

Inoltre, sono in fase di affidamento i lavori per la riqualificazione delle tre facciate dell’edificio che presentano maggiori criticità, a testimonianza della volontà dell'Agenzia di voler intervenire in modo sistematico e continuativo. "L’insieme di questi interventi rappresenta un importante investimento per la riqualificazione dell’edilizia pubblica - spiegano da Atc -, e punta a migliorare la qualità della vita degli abitanti, grazie a migliori condizioni strutturali, maggiore sicurezza e maggiore efficienza energetica".