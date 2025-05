Ancora spaccate nel cuore di Torino: colpito il ristorante "Dume"

Ancora spaccate nel cuore di Torino. Brutto risveglio questa mattina per i proprietari del ristorante "Dume" in Galleria Umberto I.

Vetrina in frantumi

Questa notte infatti i malviventi hanno scagliato contro la vetrina, vicino alla porta d'ingresso un oggetto pesante, mandandola in frantumi. Da lì poi si sono introdotti all'interno: chiaramente visibili sul buco aperto le chiazze di sangue.

Altri furti

Sul posto la Polizia, per i rilievi del caso. La scorsa settimana diverse attività commerciali del centro del capoluogo erano finiti nel mirino dei ladri, che si sono introdotti nel negozio di abbigliamento Uomo in via Teofilo Rossi, da Matilda J e tra gli scaffali di scarpe Noire Shoes in via Carlo Alberto 43.

Nella maggior parte dei casi i ladri portano via i pochi soldi del fondo cassa.