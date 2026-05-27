Da Mirafiori ai nuovi lavori precari: Torino riflette sull’eredità di Bruno Trentin

Venerdì 29 maggio, a Torino, presso il Cortile del Maglio in piazza Borgo Dora, dalle ore 9.30 alle 14.30, si svolgerà l’iniziativa “Democrazia del lavoro: dai Consigli di Fabbrica alle Rsu”, promossa dalla Cgil nazionale e dalla Fondazione Di Vittorio, nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della nascita di Bruno Trentin e per il 120° anniversario della nascita della Cgil.

Il legame tra Bruno Trentin e Torino è stato viscerale e ha segnato la storia delle relazioni sindacali e industriali del Paese. La città sabauda ha rappresentato per lui il principale "laboratorio" operaio e il luogo di alcune delle sue battaglie più dure e significative alla guida della Fiom e della Cgil.

L’iniziativa coinvolge oltre 300 delegate e delegati e rappresenterà un momento di riflessione e confronto storico-politico sul valore della rappresentanza sindacale.

Attraverso le testimonianze di chi ha vissuto in prima persona l’esperienza dei Consigli di fabbrica e di chi oggi, in un contesto del lavoro profondamente cambiato, frammentato e segnato dalla precarietà, continua a costruire partecipazione e rappresentanza reale nei luoghi di lavoro, sarà possibile approfondire il tema della democrazia del lavoro e dell’organizzazione sindacale.

Oltre alle Rsu di oggi, porteranno la loro testimonianza Antonio Giallara, Elisa Cancellieri, Diego Savi e Irene Casini, delegate e delegati “storici” dei consigli di fabbrica della Fiat di Mirafiori, della Voxon di Roma, della Parmalat e della Sifta di Milano.

Sono previsti gli interventi del professor Fabrizio Loreto dell’Università di Torino, di Sergio Cofferati, ex segretario generale della Cgil e di Ilaria Romeo, responsabile dell’Archivio nazionale della Cgil. Modera la discussione Marta Nicoletti, vice-direttrice di Collettiva.

Le conclusioni saranno affidate a Maurizio Landini, segretario generale della Cgil. Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, porterà il saluto della Città.