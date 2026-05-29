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Attualità | 29 maggio 2026, 17:12

A Prali si torna a volare tra gli alberi

Riaperto il Prali Adventure Park di Borgata Giordano: percorsi per tutte le età, zip line sopra il fiume e attività accessibili anche alle persone con mobilità ridotta.

A Prali si torna a volare tra gli alberi

A Prali l'avventura continua! Chiusa la stagione della neve, ha riaperto il Prali Adventure Park, parco avventura tra gli alberi di Borgata Giordano, a pochi minuti dalla seggiovia.

Giallo, verde, verde plus, blu, arancione... al Prali Adventure Park ci sono percorsi adatti a tutti: a chi è pronto a vivere emozioni forti oppure a chi vuole semplicemente divertirsi all’aria aperta.

Ci si può lanciare in volo sopra il fiume e scoprire il bosco visto dall'alto. Inoltre, a Prali anche chi è in sedia a rotelle o soffre di neurodivergenze può provare il brivido del volo: c'è una zip line, infatti, dedicata proprio alle persone con mobilità ridotta.

Per il momento il Prali Adventure Park è aperto solo il fine settimana, dalle 10 alle 18, ma un'apertura straordinaria è prevista in occasione del ponte del 1° e 2 giugno.

A partire da luglio però sarà aperto tutti i giorni.

Per info:

adventurepark.it

info@praliadventurepark.it

+393509895279

i.p.

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