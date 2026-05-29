Grugliasco celebra il 2 Giugno, tra memoria storica e valori democratici

La Città di Grugliasco si prepara a celebrare il 2 giugno con una ricorrenza dal significato particolarmente importante: l’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana e l’80° anniversario del primo voto alle donne.

Una data simbolica per la storia democratica del Paese che l’Amministrazione comunale ha scelto di commemorare attraverso un momento pubblico capace di unire memoria storica, partecipazione civica e tradizione cittadina.

Le celebrazioni si inseriscono infatti nel clima del Palio di Grugliasco, coinvolgendo il Corteo storico di San Rocco in una serata che vuole valorizzare il senso di comunità e l’identità del territorio. L’appuntamento è previsto per le ore 21 con la partenza del corteo dal cimitero di via Cravero 178. La sfilata attraverserà la città fino a raggiungere Largo Polesine, accanto alla Cappella di San Rocco.

Contestualmente alla manifestazione storica, si terranno letture celebrative dedicate agli 80 anni della Repubblica e al primo voto delle donne italiane, un passaggio fondamentale nella costruzione della democrazia del nostro Paese e nella conquista dei diritti civili e politici. L’iniziativa rappresenta anche un’occasione per riflettere sul valore della partecipazione democratica e sul ruolo che le donne hanno avuto nella storia repubblicana italiana.

«Celebrare il 2 giugno significa custodire la memoria di una conquista collettiva che ha posto le basi della nostra democrazia –, dichiarano il Sindaco Emanuele Gaito e l'Assessora alla Cultura Anastasia Rita Guarna – Quest’anno il valore della ricorrenza è ancora più profondo, perché ricordiamo anche gli 80 anni del primo voto alle donne, un momento storico che ha cambiato il volto del Paese e aperto la strada a una cittadinanza più libera e coinvolta. Attraverso la cultura, la memoria e la partecipazione – concludono il Sindaco e l'Assessora -, vogliamo continuare a trasmettere questi valori alle nuove generazioni».

La celebrazione è aperta a tutta cittadinanza, invitata a partecipare a questa serata di commemorazione e di festa.