Blackout, problemi anche per l'acqua: SMAT installa un gruppo elettrogeno per garantire le riserve idriche

Disservizi non solo alla rete elettrica. Ma ora si guarda anche a preservare la distribuzione idrica. Le recenti interruzioni hanno richiesto un intervento d'urgenza da parte di SMAT nella zona precollinare, proprio dove da ieri sono continui i blackout.

Poco prima delle ore 15, la società per il servizio idrico torinese, ha provveduto all'installazione di un gruppo elettrogeno di emergenza in piazza Marco Aurelio, all'incrocio tra corso Casale e strada Chieri.

Il provvedimento è stato adottato per ovviare ai problemi causati dai continui blackout, che impediscono il regolare funzionamento anche degli impianti idrici. A causa dei blocchi elettrici, i serbatoi d'acqua che servono la linea compresa tra la collina e l'ingresso della città avrebbero raggiunto i livelli minimi di capacità.

​L'attivazione del generatore nel nodo viario della collina ha l'obiettivo di garantire alimentazione continua alle pompe idrauliche, indipendentemente dalle fluttuazioni della rete elettrica, evitando così il rischio di carenze nell'erogazione dell'acqua potabile per la popolazione residente che già sta subendo numerosi disservizi per i continui via vai della corrente.