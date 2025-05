L’appello della Circoscrizione 7: “Lo Stato trovi 10 militari, in corso Principe Oddone serve l’Interforze”

La maxi rissa avvenuta ieri sera, 28 maggio, in via Bra, dove due persone sono rimaste gravemente ferite in seguito a uno scontro fisico con armi improprie, ha allarmato anche il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri.

Il numero uno del centro civico, con un lungo post sulla sua pagina Facebook, ha denunciato l'aumento dell'insicurezza nelle città italiane, sottolineando come “situazioni del genere siano destinate a ripetersi se il Governo non interverrà con risorse adeguate per potenziare l'organico delle Forze dell'Ordine”. Chiedendo anche il ritorno del pattuglione interforze per corso Principe Oddone, dove l’allarme spaccio continua a crescere.

Sicurezza, ma dove?